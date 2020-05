In Tourismusgemeinden, also auch der Stadt Überlingen, müssen Urlauber, Kurgäste und Zweitwohnungsinhaber Kurtaxe an die Stadt entrichten. Diese Einnahmen fließen dann wiederum in die touristische Infrastruktur, kommen also den Gästen zugute. Doch was passiert eigentlich, so wie in Zeiten von Corona, wenn nur wenige der Vergünstigungen und Angebote überhaupt nutzbar sind, der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt und die Promenade am Wochenende gesperrt war?

Kurtaxesatzung Die aktuelle Kurtaxesatzung der Stadt Überlingen trat am 1. November 2018 in Kraft. Laut Paragraf 1 der „Satzung der Stadt Überlingen über die Erhebung einer Kurtaxe“ erhebt „die Stadt Überlingen eine Kurtaxe zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen sowie die für diesen Zweck durchgeführten Veranstaltungen“. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind von der Entrichtung der Kurtaxe befreit, ebenso wie Geschäftsreisende. In besonders gelagerten Fällen kann die Kurtaxe auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. Gleichzeitig zur neuen Kurtaxesatzung wurde der elektronische Meldeschein verpflichtend eingeführt. Zusammen mit dem Meldeschein erhält man die Überlinger Gästekarte. Diese beinhaltet die kostenfreie Nutzung der Buslinien innerhalb des Überlinger Stadtgebiets sowie in den sieben Teilorten. Darüber hinaus erhält man weitere Vorteile und Ermäßigungen. (tle)

Eltern begleiteten Kind in Kurklinik

Bei einem jungen Elternpaar, das Heike Marx, Geschäftsführerin der Agentur „Marx managt“, beherbergte, verlangte die Stadt Ende April die Kurtaxe in voller Höhe. Die ehemalige Immobilienmaklerin erzählt: „Die kleine Familie hatte einen ganz konkreten Grund für ihren Aufenthalt. Sie waren nicht aus touristischen Gründen hier, sondern die Eltern begleiteten ihre junge Tochter, die zu therapeutischen Zwecken Patientin in der Kurklinik war.“ Trotzdem bekam Marx einen Anruf der Gästemeldestelle der Stadt Überlingen. Ein Nachbar habe wohl bei der Stadt gemeldet, dass sie illegal Gäste in einer Ferienwohnung beherberge, was in Zeiten der Corona-Krise untersagt ist. Marx sagt: „Ich hatte, ehrlich gesagt, schon darauf gewartet. Denunzianten haben offenbar gerade Hochkonjunktur.“

Heike Marx hatte ihr Büro bereits am 17. März auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie beschäftigt drei Mitarbeiterinnen in 100 Prozent Kurzarbeit. Marx sagt: „Das reißt einem den Boden unter den Füßen weg. Dann braucht man solche Menschen nicht, die ein auswärtiges Kennzeichen beobachten und einen anschwärzen wollen.“ Sie habe sich zum Glück schon vorher die offizielle Bestätigung der Therapeutin schicken lassen und die Gäste hätten sich im Vorfeld bei der Stadt und bei der Polizei gemeldet, um die Anreiseerlaubnis abzuklären. Die Kurtaxe in Höhe von 28 Euro, also 2 Euro pro Person und Nacht, sollte die Familie laut Meldestelle ganz normal entrichten. Heike Marx fragt sich: Für welche Gegenleistung? Sie sagt: „Etwa für einen Bauzaun auf der Promenade, geschlossene Restaurants, nicht mehr vorhandene kulturelle Veranstaltungen und einen stark eingeschränkten öffentlichen Nahverkehr?“ Sie frage sich, warum es keine Härtefallregelung für diese Zeiten gebe, in denen Menschen nicht aus touristischen Gründen in die Stadt kämen.

Das sagt die Stadt

Die Stadt Überlingen bezieht sich in ihrer Antwort auf diese Fragen weitestgehend auf die Satzung. So werde die Kurtaxe für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen erhoben. Es heißt weiter: „Alle ortsfremden Personen, die die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen haben, haben eine Kurtaxe zu entrichten. Da Überlingen eine Kurstadt ist, gilt dies auch für Kurbesucher.“

Die Härtefall- und Ausnahmeregelungen seien in der Kurtaxesatzung abschließend geregelt und würden, sofern die Voraussetzungen vorliegen, gewährt. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass die Promenade nur am Wochenende nicht zur Verfügung gestanden habe. Das Betretungsverbot sei dabei auf den Abschnitt vom Mantelhafen bis zum Gondelhafen begrenzt gewesen. Außerdem ermögliche die Kurtaxe auch die Bereitstellung der Parkbänke, der Trinkwasserbrunnen, die Pflege des Bad- und Stadtgartens sowie eine Vielzahl weiterer Einrichtungen. Die Gäste könnten zudem den innerstädtischen Nahverkehr kostenlos nutzen. Diese aufgeführten Einrichtungen seien auch in Zeiten von Corona nutzbar und würden weiter unterhalten.

Unverständnis bei Heike Marx

Heike Marx kann das Einziehen der Kurtaxe in dieser Zeit dennoch nicht verstehen. Sie sagt: „Da zieht das Argument, einen ÖPNV in der Stadt nutzen zu können, der zu dieser Zeit stark eingeschränkt war, wohl kaum.“ Diese Gangart sei, zumindest für diese Zeiten, ihrer Meinung nach nicht gerecht.