Meistens dauert es nicht lange, bis freie Flächen im öffentlichen Raum von Sprayern für ihre mehr oder minder kunstvollen Schmierereien missbraucht werden. Das Stadtwerk machte vor Jahren aus der Not eine Tugend und beauftragte einen echten Künstler damit, gefährdete Flächen künstlerisch so zu besprühen, dass illegale Sprayer davor zurückschrecken, ihre Kritzeleien darüber zu setzen.

Das ist auch die Hoffnung der Stadt, die nun im Bereich Weiherhalde die Freie Kunstakademie Überlingen mit der optischen Aufwertung einer riesigen Betonwand beauftragte. Es handelt sich um eine Stützmauer, die alle Autofahrer zu Gesicht bekommen, wenn sie die von der B31 die erste Ausfahrt Richtung Überlingen-Burgberg nehmen.

Für Schönheit ist die Stadt selbst zuständig

Zur bisherigen Optik meinte Oberbürgermeister Jan Zeitler: „Es sieht einfach unmöglich aus, es gibt schon zahlreiche Beschwerden.“ Das Regierungspräsidium als Baulastträger der Straße sehe sich nicht verantwortlich dafür. Die Behörde aus Tübingen habe der Stadtverwaltung aber geantwortet: „Wir schauen nach der Funktion. Wenn ihr es schön haben wollt, müsst ihr selber aktiv werden.“

Kunstakademie präsentiert drei Entwürfe

Mit der Freien Kunstakademie gab es schon vor der Landesgartenschau Gespräche darüber, die jetzt konkreter werden. Diana Lukas und Lukas Müller, die künstlerischen Leiter der Akademie, präsentierten im Kulturausschuss des Gemeinderats drei Entwürfe und stellten sie zur Abstimmung. Alle Entwürfe beruhen auf einer Collage aus Phantasiewesen, die zuvor von Kindern, die einen Kunstkurs an der Akademie besuchen, geschaffen wurden. Die Bilder wurden als Collage aus von Kindern gemalten Bildern am Computer animiert.

Vorschlag 1 | Bild: Freie Kunstakademie Überlingen

Vorschlag 2 | Bild: Freie Kunstakademie Überlingen

Vorschlag 3 | Bild: Freie Kunstakademie Überlingen

Die Freie Kunstakademie Seit 2018 ist Diana Lukas Geschäftsführerin der Freien Kunstakademie in der einstigen Turnhalle der ehemaligen Seeschule am Mantelhafen. Lukas Müller ist ihr Stellvertreter und hat die künstlerische Leitung inne. Beide unterrichten zusammen mit weiteren Dozenten an der Akademie. Sie bieten neben einem mehrere Semester umfassenden Studium der Malerei auch Kurse für Erwachsene und Kinder an. Dazu organisieren sie regelmäßig Ausstellungen unter anderem mit den Arbeiten der Studenten und nutzen den großen Raum für Veranstaltungen, wie beispielsweise die Party nach der Wahl zum Jugendgemeinderat. Ziel des Leitungsduos Diana Lukas und Lukas Müller, das von der Planung über den Ausschank und die Dekoration auch bei Veranstaltungen alles selber macht, ist es, die Akademie für Besucher zu öffnen und ins kulturelle Leben der Stadt zu integrieren.

Gemeinderäte favorisieren Entwurf ohne Schrift

Die besten Noten bei allen Ratsfraktionen erzielte Entwurf drei, teils aus ganz pragmatischen Gründen. Günter Hornstein, Gemeinderat der CDU, sagte mit Bezug auf die in den anderen Entwürfen gezeigte Schrift, dass sie „einen Touch von Schmiererei“ zeige und dazu verleiten könne, von illegalen Sprayern unschön übermalt zu werden. Udo Pursche (SPD) mahnte: „Bitte alles, was nach Graffiti aussieht, weglassen.“

Zu Entwurf drei meinte Pursche: „Das ist alles so herrlich voll gemalt und so üppig.“ Günter Hornstein wiederum gefiel das Hellblau in Entwurf eins, weil es dem Blau der Überlinger Marketing- und Tourismus GmbH entspreche. Der dunkle Hintergrund in Entwurf drei sei aber „pflegeleichter“, fand er.

OB erkennt darin den Charakter eines Kunstwerks

Ralf Mittelmeier (FWV/ÜfA) lobte das Projekt als „eine Sache, die aus Überlingen heraus gewachsen ist.“ Benedikt Kitt (LBU/Die Grünen) findet es „cool“, dass Kinder einbezogen werden. Seine Fraktionskollegin Bettina Dreiseitl-Wanschura lobte: „Eine tolle Kooperation.“ Sie danke dem OB, „dass er es angenommen hat“. Jan Zeitler beurteilte den dritten Entwurf: „Das hat den Charakter eines Kunstwerks.“

Lukas Müller, Dozent an der Kunstakademie, legt von Kindern gefertigte Zeichnungen im Rathaussaal aus. Aus ihnen erstellte er eine Collage. | Bild: Hilser, Stefan

CDU-Gemeinderat kündigt eigene Ideen an

Alexander Bruns (CDU) hätte sich mehr als drei Entwürfe gewünscht: „Das ist eine relativ enge Vorauswahl. Ich hätte weitere Ideen.“ Woraufhin er von Lukas Müller dazu eingeladen wurde: „Sie können gerne zu uns in die Akademie kommen.“ Wenn Bruns sich dort mit eigenen Ideen einbringen wolle, sei es nicht zu spät dafür. Zumal vereinbart wurde, dass vor der geplanten Umsetzung im Herbst den Gemeinderäten ein finaler Entwurf präsentiert wird.