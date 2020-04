Überlingen vor 3 Stunden

Kürzere Wege, neue Verbindungen: Der Verkehrsknoten am Überlinger Burgberg ist nun ganz in Betrieb

Schon seit Anfang April waren die meisten Verbindungen des neuen Burgbergknotens freigegeben. Seit den Osterfeiertagen ist nun mit der Abfahrt aus Richtung Meersburg auch der letzte Ast geöffnet, der am nördlichen Kreisverkehr mündet und von hier auf kurzem Weg in das Gewerbegebiet führt oder weiter in Richtung Innenstadt bzw. Lippertsreute.