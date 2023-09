Immer dienstags und donnerstags empfängt der Überlinger Tafelladen zum Einkauf. Hier gibt es fast alles, was es im Supermarkt auch gibt – nur für einen viel kleineren Preis. Und es geht weniger anonym zu: Die Zeit in der Warteschlange wird zum Plauschen genutzt. Man kennt sich.

Einkaufen nur noch alle zwei Wochen

Bis vor Kurzem konnten die Berechtigten noch jede Woche im Überlinger Tafelladen einkaufen. Jetzt musste Petra Demmer, die Geschäftsführerin der Caritas Linzgau, die Notbremse ziehen. Damit alle Bedürftigen die Möglichkeit haben, Unterstützung von der Tafel zu bekommen, dürfen die Berechtigten nur noch alle zwei Wochen den Tafelladen in Anspruch nehmen. Dafür können jetzt wieder neue Berechtigungsscheine ausgestellt werden. Aufgrund der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg und der drastischen Inflation musste die Tafel die Ausstellung neuer Scheine in der Vergangenheit mehrmals stoppen. Die Nachfrage sei einfach zu groß.

Berechtigungsscheine der Caritas Einen Berechtigungsschein bekommen Menschen, die am Existenzminimum leben, also Bürgergeld oder Wohngeld beziehen, in der Grundsicherung oder Geringverdiener sind. Beantragen kann man diesen Schein in der Geschäftsstelle der Caritas Linzgau, die sich in Überlingen befindet. Als Träger ist die Caritas für die Tafelläden verantwortlich. Wer darf einkaufen? Eine Tafel-Einkaufskarte kann dienstags von 11 bis 12 Uhr (in der Johann-Kraus-Str. 3, Überlingen) oder mit einer Terminvereinbarung beantragt werden. Diese ist notwendig, um in der Tafel einzukaufen. Dafür müssen Interessierte Belege über Einnahmen und Ausgaben sowie Einkommensunterlagen vorlegen, denn der Tafelladen richtet sich vorwiegend an Bedürftige. Die Karte berechtigt dazu, alle 14 Tage im Tafelladen zu günstigen Preisen einzukaufen.

Es fehlt an allem

„Wir bekommen regelmäßig Lebensmittel von 30 verschiedenen Supermärkten, Bäckereien, Höfen und sonstigen Geschäften“, erklärt Jessica Preisig, die als Assistenz der Caritas-Geschäftsführung für die Tafel zuständig ist. „Trotzdem fehlt es an allen Ecken. Wir bekommen zu wenig Produkte, unsere Räumlichkeiten werden zu klein und helfende Hände gibt es auch nie genug.“ Preisig teilt mit, die Supermärkte würden einfach besser kalkulieren und deswegen weniger Lebensmittel wegwerfen. „Eigentlich finden wir das ja gut, nur leider bedeutet das für die Tafel, dass Lebensmittelspenden fehlen.“

Jessica Preisig ist Tafelkoordinatorin und stellt als Assistenz der Geschäftsstelle die Verbindung zwischen dem Tafelladen und der Caritas dar. Sie kennt die Sorgen und Nöte der Bedürftigen. | Bild: Josefine Nord

Die Tafel muss Produkte zukaufen

Trotz eines Zuschusses der Stadt Überlingen finanziert die Caritas das Projekt zum größten Teil aus eigener Tasche. Früher habe das Konzept Tafel besser funktioniert. Lebensmittelspenden gab es mehr als genug und die ehrenamtlichen Helfer reichten aus. „Heute ist das leider anders“, teilt Petra Demmer mit. „Wir haben so viele Bedürftige wie noch nie und Menschen, die bis vor Kurzem noch zur Mittelschicht gehörten, sind auf uns angewiesen.“ Das führe dazu, dass die Tafel immer häufiger Waren zukaufen müsse. Eigentlich entspräche das nicht dem Konzept, aber es bestehe die Sorge, dass die Bedürftigen sonst nicht ausreichend versorgt werden könnten.

Petra Demmer ist die Geschäftsführerin von der Caritas Linzgau, dem Träger der Tafel. Die Sozialpädagogin kämpft für den Erhalt des Projekts. | Bild: Josefine Nord

Helfen kann man auf vielen Wegen

Dinge, die nur selten in der Auslage lägen, seien vor allem Drogerieprodukte, also Shampoo und Zahnbürsten oder Baby-Artikel wie Windeln. Außerdem hätten sie auch sehr selten Eier oder Molkereiprodukte zur Verfügung. Neben Geldspenden nimmt die Überlinger Tafel deshalb auch Sachspenden entgegen. Wichtig sei es, bei den Gegenständen darauf zu achten, dass verderbliche Waren aus logistischen Gründen nicht in zu großen Mengen abgegeben werden. Außerdem müssen Dinge wie Drogerieprodukte verpackt und unbenutzt sein. Kleiderspenden nimmt die Tafel nicht an. Dafür ist der DRK-Kleiderladen in Uhldingen der richtige Ansprechpartner.

Der Zuschuss der Stadt läuft aus

Im November 2019 wurde ein städtischer Zuschuss von 10.000 Euro jährlich im Gemeinderat beschlossen, der für fünf Jahre zugesagt wurde. Auf Nachfrage des SÜDKURIER, antwortete die Pressestelle der Stadt Überlingen, der Zuschuss würde dem aktuellen Beschluss nach 2024 zum letzten Mal gezahlt, sofern keine erneute Beschlussfassung erfolge. „Vorbehaltlich der anstehenden Haushaltsberatungen und möglicher Anträge aus den Fraktionen, ist keine anschließende finanzielle Unterstützung vorgesehen“, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Ohne Tafel ginge es vielen Menschen schlechter

„Man muss sich auch mal die Frage stellen, warum es Tafeln überhaupt gibt“, stellt Jessica Preisig in den Raum. Eigentlich sollten die Tafeln der Caritas nur den Sozialstaat unterstützen und dabei Lebensmittel retten. „Wir sind heute viel mehr als nur eine Unterstützung“, ergänzt Petra Demmer. Wenn es keine Tafel in Überlingen gäbe, ginge es vielen Menschen schlechter. „Die Leute müssen jetzt schon jeden Cent umdrehen. Wenn sie die Möglichkeit haben, für wenig Geld Lebensmittel zu kaufen, können sie sich auch mal etwas anderes leisten“, sagt Preisig. Etwas anderes, das könne ein Familienausflug, Spielsachen oder eine wichtige Reparatur sein. Armut mache nämlich vor allem eines – einsam.

Ursel Fritz (links) und Margit Häger (rechts) bereiten die Obstkisten für den Verkauf vor. Beide Frauen engagieren sich schon lange beim Überlinger Tafelladen. | Bild: Josefine Nord

Tafel sucht Ehrenamtliche

Petra Demmer geht davon aus, dass auch die Zukunft maßgeblich von Krisen geprägt sein wird. Einfach werde es für die Tafel wohl nicht. „Wir hoffen, dass sich Leute finden, die uns unterstützen wollen. Die Tafel kann auch für Ehrenamtliche ein toller Ort sein“, so Petra Demmer. Die Tafel sei offen für Projekte aller Art. Auch Dienstleistungen könnten über die Tafel angeboten werden. Möglich seien zum Beispiel Nachhilfe, Workshops, oder einfach mit anpacken. „Jugendliche, junge Erwachsene, Senioren: Jeder, der helfen möchte, ist herzlich willkommen.“