von Sabine Busse

Normalerweise beten am Mittwoch der Karwoche vor allem Kinder, die im gleichen Jahr zur Erstkommunion gehen, geleitet von Pater Bruno an den Stationen des Kreuzwegs.

Die Stationen des Kreuzwegs können die Gläubigen in diesem Jahr für ihre privaten Gebete nutzen. | Bild: Sabine Busse

In diesem Jahr können die Familien den Weg individuell beschreiten und auch in der Klosterkirche Birnau enden lassen. Die Türen der Barockkirche stehen von 9 bis 18 Uhr offen – niemand muss eine Türklinke berühren, um vom Vorplatz aus das Gotteshaus zu betreten.

Die Türen der Klosterkirche Brinau sind auch an den Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Gottesdienste müssen sie geschlossen bleiben. | Bild: Sabine Busse

Barbara Koch ist es wichtig zu betonen, dass die Padres an den Feiertagen alle Messen abhalten werden, aber hinter verschlossenen Türen. „Wir stellen uns auf die Gegebenheiten ein“, sagt Barbara Koch, die auch den Klosterladen leitet. Die Kollektion an Oster-Accessoires hat sie bereits wieder im Lager verstaut, genau wie die Kerzen und Geschenkartikel zur Erstkommunion. Denn auch die kann nicht am Weißen Sonntag nach Ostern stattfinden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Um den Besuchern der Kirche eine Anregung für ein Gebet zu geben, hat Koch einen Text in den Bänken ausgelegt. Darin werden die Themen und Ängste der Krise angesprochen. Zu den Heiligen, die zum Schluss um Hilfe angerufen werden, gehört auch die heilige Corona. Sie soll Anfang des dritten Jahrhunderts den Märtyrertod gestorben sein. Corona gilt ursprünglich als Schutzpatronin des Geldes, der Fleischer und Schatzgräber und wurde später in Österreich auch zum Schutz gegen (Vieh-)Seuchen angerufen.