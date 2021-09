Allein im Jahr 2020 verzeichnete das Polizeipräsidium Ravensburg in seinem Verantwortungsbereich 2790 Verkehrsunfallfluchten – hier gehört unter anderem die Region um Überlingen dazu. Hinweise sind bei Fahrerflucht entscheidend für die Aufklärung. Doch auch modernste Ermittlungsverfahren kommen zum Einsatz.

Es sind nur ein paar verstreute Fahrzeugteile, die am 4. September 2020 auf der A96 noch auf einen Unfall hindeuten. Zuerst scheint keiner der Unfallbeteiligten mehr vor Ort zu sein, bis man in einem Gebüsch am Straßenrand einen schwer verletzten