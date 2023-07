Kurz bevor die Schülerbusse anrollen, bilden sich lange Schlangen an den Haltestellen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Zimmerwiese. Der Blick aufs Handy gehört jedoch nicht nur bei den Jugendlichen dazu: warten und surfen, E-Mails checken, einen Blick in die sozialen Medien oder auch in den Fahrplan werfen. Ist der Bus oder der Zug pünktlich? Wann fährt der nächste?

Blöd nur, wenn es keine Internetverbindung gibt oder nur eine teure. Das soll jetzt besser werden, wenn die Stadt in einen kostenlosen öffentlichen Hotspot investiert. Was der Jugendgemeinderat beantragt hatte, beschloss der Ausschuss für Finanzen und Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig und stellt dafür 25.000 Euro bereit.

„Die Jugendlichen haben diesen Wunsch mehrfach vorgetragen“, erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler. Dies sei verständlich, da der ZOB dadurch an Attraktivität gewinne, betonte auch Ralf Scharbach, Leiter der Abteilung Jugend, Schule, Sport. „Auch die Gäste, die nach Überlingen kommen, könnten gleich am Bahnhof auf eine WLAN-Verbindung zugreifen“, verwies Scharbach auf eine andere Zielgruppe.

Es liege ein Angebot der Teledata vor, für rund 23.000 Euro brutto das erforderliche Glasfaserkabel zu verlegen und die erforderliche Hardware zu installieren. Wo der Anschluss genau angebracht werde, sei noch nicht entschieden, sagte Scharbach. Die Antennen dazu würden an einem der Beleuchtungsmasten angebracht.

Für den Betrieb des bestehenden öffentlichen WLANs an der Promenade sowie im Uferpark besteht schon ein Vertrag zwischen der Überlingen Marketing und Tourismus (ÜMT) und TeleData. Der neue Standort könnte laut Verwaltung in diesen Vertrag mit aufgenommen werden. Die ÜMT übernehme dann aus dem Stadtmarketing-Budget die monatlichen Beträge in Höhe von 89 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Vertrag soll zunächst auf 24 Monate mit einer Verlängerungsoption geschlossen werden.