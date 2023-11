In den Parkhäusern, die in Überlingen vom Stadtwerk am See (SWS) betrieben werden, war vergangene Woche teils freie Einfahrt. Dieser Umstand sorgte für erstaunte Blicke an den offenen Schranken und irritierte Nachfragen an den Serviceschaltern. Kostenlos parken? Ja, das war der Fall. Laut Sarah Gebhard von der SWS-Unternehmenskommunikation waren die Überlinger Parkhäuser Post, West und Therme von Dienstagabend bis Freitagabend betroffen.

Zwei Parkhäuser in Friedrichshafen ebenfalls betroffen

Das war kein Geschenk an diejenigen, die es mit ihren Autos durch die aktuellen Umleitungen in die Innenstadt geschafft hatten, wie in den sozialen Medien gescherzt wurde. Es waren vielmehr technische Schwierigkeiten – und das nicht nur in Überlingen, sondern auch an anderen Standorten. „In Friedrichshafen an zwei Parkhäusern. Externe können nicht beurteilt werden“, teilt Sarah Gebhard mit. „Es handelte sich um ein IT-Problem beim Systemprovider. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Problem nachhaltig behoben ist.“ Gleich bei der Einfahrt wurden die Autofahrer auf die Störung hingewiesen.

Gleich bei der Einfahrt erfuhren die Autofahrer von der Störung. | Bild: Jenna Santini

Für das Stadtwerk am See sind dies vier Tage ohne Einnahmen in mehreren Parkhäusern. „Genaue betriebsinterne Daten möchten wir nicht kommunizieren, aber natürlich entfallen vier komplette Tagesumsätze, die glücklicherweise nicht so hoch sind wie in den stärker frequentierten Sommermonaten“, erklärt Sarah Gebhard zu der Frage nach den finanziellen Verlusten.

Bodenseekreis Parkhäuser sind selbst am Bodensee ein großes Verlustgeschäft Das könnte Sie auch interessieren

Gute Nachrichten gibt es aber auch zum Thema Parken in Überlingen. Die Bauarbeiten des Stadtwerks im Parkhaus Stadtmitte sind fast abgeschlossen. Nach 14-monatiger Sanierungsphase öffnet das Parkhaus laut einer Mitteilung wie geplant im November seine Schranken. Auf SÜDKURIER-Nachfrage hieß es, die Wiedereröffnung sei für Samstag, 18. November geplant.