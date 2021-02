Bis zu diesem Abend im vergangenen September kannten sie sich nur vom Hörensagen. Anfangs trennte die Fensterscheibe der Kneipe Hofmayer's Journal ihre Blicke, wenig später standen sich Angeklagter und Geschädigter aber „zum Reden“ auf der Christophstraße gegenüber.

Dabei ging es angeblich um die damalige Freundin des Geschädigten, die gleichzeitig auch die Ex-Freundin des Angeklagten und Mutter seines Kindes war. Beim Gespräch blieb es aber nicht.

Erst lag der Corona-konforme Sicherheitsabstand zwischen beiden, dann nur noch Zentimeter. Beleidigungen fielen und der Angeklagte verpasste dem Geschädigten eine Kopfnuss auf die Nase. Die Auseinandersetzung wurde geschlichtet, die Aufregung war schnell verflogen – trotzdem kam es zur Anzeige des Geschädigten.

Für das Amtsgericht Überlingen stellten sich am Prozesstag die Fragen: Wer hatte wen provoziert? Wie war es zum Konflikt gekommen? Wer hatte zuerst tätlich gehandelt?

Einschüchterungsversuche vor Gerichtsgebäude durch Kameraden?

Noch bevor die Verhandlung am Prozesstag begonnen und der 23-jährige Angeklagte den Saal betreten hatte, stand ein halbes Dutzend seiner Überlinger Kameraden vor dem Gerichtsgebäude. „Sie wollen meinen Mandanten wohl einschüchtern“, vermutete der Verteidiger des Geschädigten beim Blick aus dem Fenster.

Wenig später saßen auch zwei von ihnen mit ernster Miene und verschränkten Armen als Zuhörer im Gerichtssaal und sorgten für angespannte Atmosphäre bei der Verhandlung.

Nachdem die Anklage verlesen worden war, erzählte der Angeklagte, dass er im Jugendalter nach Deutschland gekommen und in Stockach auf die Hauptschule gegangen war. Dort habe er den Abschluss nicht geschafft, diesen aber später in Jugendhaft nachgeholt.

Momentan lebe er bei seiner Mutter in Hamburg, halte sich aber auch oft in Überlingen und in Reutlingen auf. „Dort wohnt mein Kind und meine Ex-Freundin“, sagte er. Aufgrund der Corona-Krise sei es für den verschuldeten Arbeitssuchenden derzeit schwer, eine Beschäftigung zu finden. „Ich habe ja keinen Beruf erlernt“, so der 23-Jährige.

„Was willst du in meiner Stadt?“ soll der Angeklagte gefragt haben

Über den Vorfall im September des vergangenen Jahres sagte er, dass der Geschädigte ihn an dem Abend beim Betreten des Lokals erkannt und sich mit zwei Bekannten in Tischnähe gesetzt habe.

Der Geschädigte habe ihn zuerst provozierend angeschaut und später mit Handzeichen zum Gespräch auf der Straße aufgefordert. Er habe ihn dabei bedrängt und sie hätten sich gegenseitig beleidigt. Aus Notwehr und zur Selbstverteidigung habe er ihm eine Kopfnuss verpasst, gab er zu.

Anders war die Aussage des Geschädigten, eines 34-jährigen Kfz-Mechatronikers aus Reutlingen. Ungeachtet der Einschüchterungsversuche vor und im Gericht sagte er gegen den Angeklagten aus.

Er erklärte, in der Kneipe vom Angeklagten zum Duell auf der Straße aufgefordert worden zu sein. „Was willst du in meiner Stadt?“, soll dieser ihn gefragt haben, bevor es zur Konfrontation kam. Er hatte bereits einiges getrunken, gab er zu, dennoch habe er den Angeklagten erkannt. Die Ex-Freundin hatte ihm zuvor Bilder von ihm gezeigt.

Warnung der damaligen Freundin vor Schlagabtausch mit dem Ex-Freund

Wie die Frau, die nun auch nicht mehr mit dem 34-Jährigen zusammen ist, aussagte, sei der Geschädigte bereits „stark alkoholisiert“ gewesen, als sie ihn und Freunde mit dem Auto vor dem Lokal abgesetzt hatte und wegfuhr. Zuvor hatten sie in einer Kneipe in Salem getrunken. Der Geschädigte wollte laut ihr unbedingt ins Hofmayer's, obwohl sie ihn warnte, dass er dort auf den 23-jährigen Angeklagten in seiner Stammkneipe treffen könnte. „Er hat sich Mut angetrunken“, berichtete sie über ihren Ex-Freund.

Auch habe der Geschädigte über Wochen hinweg eine Konfrontation mit dem Angeklagten gesucht. „Er hat sein Facebook-Profil angeschaut und wollte Bilder von ihm sehen“, erzählte sie. „Er hatte ein Problem mit ihm.“ Selbst der Ausflug von Reutlingen zu ihrer Verwandtschaft an den Bodensee habe den Hintergedanken gehabt, auf den Angeklagten zu treffen, vermutete sie. Sie habe ihn an dem Abend nicht von dem Kneipenbesuch abbringen können und ihn später zur Anzeige ermutigt.

Richter von Kennel: „Ich hoffe, wir sehen Sie nicht nochmal hier im Gericht“

Die wenigen Zeugen bestätigten die Aggressivität und den Alkoholzustand des Geschädigten an dem Abend. Doch sie konnten Amtsgericht und Staatsanwaltschaft zu keiner eindeutigen Beweislage verhelfen. Zudem stellte sich heraus, dass sich der 34-Jährige in seinen Aussagen teilweise widersprochen hatte.

Aber die Frage blieb, welches Urteil gegen den bereits vorbestraften Angeklagten fallen sollte, der die Taten vor dem Amtsrichter zugegeben hatte. Eine Erteilung von Arbeitsstunden wäre aufgrund der Pandemie derzeit schwierig, argumentierte Amtsrichter Alexander von Kennel.

Diese seien im heimischen Amtsgerichtsbezirk, also in Hamburg, zu verrichten. Schließlich wurde entschieden, das Verfahren einzustellen. Der Angeklagte trägt jedoch die Kosten für den Verteidiger des Geschädigten. Die Prozesskosten trägt dagegen die Staatskasse.

Nach dem Urteil verwies Amtsrichter von Kennel darauf, dass der Angeklagte der Konfrontation an dem Abend auch aus dem Weg hätte gehen können. „Das hätte jemandem mit einem Vorstrafenregister, wie Sie es haben, gut getan.“ Man müsse nicht immer alles ausfechten, so der Richter und verabschiedete sich vom Angeklagten mit den Worten: „Ich hoffe, wir sehen Sie nicht nochmal hier im Gericht.“