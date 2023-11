Das moderne Kurpfälzische Kammerorchester knüpft ausdrücklich an die Musiktradition der Mannheimer Schule an. Bei ihrer Busreise den Rhein hinauf am Sonntagvormittag brachten sie passenderweise ausschließlich Mozart-Werke mit, die er zwischen 1772 und 1778 geschaffen hatte. Den Rahmen der Kursaal-Matinee zimmerten zwei Sinfonien. Die eine in G-Dur KV 124, die andere in A-Dur KV 201, beide in Salzburg entstanden. Besonders letztgenannte hat sich unter den frühen Sinfonien in Konzertprogrammen etabliert.

Mannheimer Kolorit kann in der eigenständigen Behandlung der Bläser entdeckt werden, von denen ganze vier – zwei Oboen und zwei Hörner – hinter der Streicherphalanx Position bezogen. Und die virtuosen Auf- und Abwärtsläufe im vierten Allegro-Satz boten ein feines Beispiel für die schon von den Zeitgenossen so genannte Mannheimer Rakete.

Wegen zweier herausragender junger Solisten stand aber das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299 im Zentrum des Programms. Als Sieger im diesjährigen Bodensee-Wettbewerb war der Flötist Victor Petroff Miranda dem Überlinger Publikum noch in bester Erinnerung. Und Lea Maria Löffler gehört – zuletzt mit einem zweiten Preis beim renommierten ARD-Musikwettbewerb – zur Creme der internationalen Harfenisten-Zunft. Was beide Musiker im Doppelkonzert an spieltechnischer Raffinesse und dialogischer Einfühlsamkeit boten, entsprach höchsten Erwartungen. Das Orchester gefiel in behutsamer Begleitung zweier nicht sehr schallstarker Instrumente und gönnte zum Schluss eine fetzige Divertimento-Zugabe, die knapp ausfiel, auf dass, wie Dirigent Georg Mais launig kundtat, „das Mittagessen nicht kalt wird“.

Die in Mannheim residierenden Kurfürsten förderten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Wachsen einer Orchesterkultur, die bis in die Romantik hinein Maßstäbe setzte und auch zeitgenössische Komponisten zu adäquaten Stilübungen motivierte – so auch Mozart.