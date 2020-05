Beteiligt ist an dem neuen Service, der kontaktloses Bezahlen ermöglicht, der Servicepartner „PayByPhone“. Wer die App „PaybyPhone“ nutzen möchte, registriert sich mit Mobilfunknummer und Kennzeichen. Nach Auswahl des Parkplatzes und Angabe der Parkdauer werden die Gebühren minutengenau berechnet und über die Mobilfunkrechnung beglichen. Hierfür fällt laut Stadtverwaltung eine Gebühr von 10 Prozent der eigentlichen Parkgebühr an. Die Parkdauer kann von unterwegs verlängert werden.

Alternativ zur App können Parkgebühren neu auch per SMS bezahlt werden. Zum Lösen eines digitalen Parkscheins wird eine SMS mit dem Inhalt “Zonencode.Kennzeichen:Parkdauer“ an die am Parkscheinautomaten ausgeschilderte Kurzwahlnummer geschickt. Alles Weitere steht an jedem Parkscheinautomaten.