Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Dorfstraße im Owinger Ortsteil Taisersdorf ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine, auf deren Frontgabel zwei Heuballen geladen waren, fuhr von der Straße „Hirtengärten“ in die Einmündung zur Dorfstraße ein, um diese zu überqueren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen von links kommenden Skoda.

Fahrzeug prallt gegen Heuballen und Traktorgabel

Der 70-jährige Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen die Ballen und die Gabel. Seine 66-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Skoda entstand rund 8000 Euro Schaden, die landwirtschaftliche Maschine wurde nicht beschädigt, so die Polizei.