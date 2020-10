Das inklusive Gartenprojekt Knallerbse des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) trägt bereits im ersten Jahr reiche Früchte. So präsentiert Cosima Irion stolz zwei Kohlrabi, die sie aus der Erde gezogen hat. Hansjörg Weißhaupt freut sich über eine gute Zucchini-Ernte, in Monica Salas' Parzelle gedeiht sogar Exotisches wie Kurkuma, Ingwer und ein südamerikanisches Chirimoya-Bäumchen, dessen Samen sie aus ihrer peruanischen Heimat bekam. Doch das ungewöhnlichste Gewächs ist ein „Wunschbaum“: An einer Reneklode baumeln lauter kleine Fläschchen. In ihnen stecken Zettel, auf denen die Projektteilnehmer ihre ganz persönlichen Wünsche notiert haben.

Integratives Gärtnern Der Garten Knallerbse ist ein integratives soziales Projekt, das vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg unterstützt wird. Knallerbse ging aus der Initiative Knallaktiv hervor, dem Treffpunkt für Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung, der beim Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) Überlingen angesiedelt ist. Die Angebote von Knallaktiv stehen allen Interessierten offen. Auskunft bei Projektleiterin Astrid Hermann, GPZ, Telefon: 0 75 51/30 11 83 32, E-Mail: astrid.hermann@g-p-z.de. Informationen im Internet: www.knallaktiv.de

20 Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung am Gärtnern

Seit diesem Frühjahr bauen rund 20 Menschen mit und ohne Psychatrieerfahrung in etwa ebenso vielen Beeten auf einem vorher brachliegenden Grundstück beim GPZ Blumen und Gemüse an. „Jeder pflanzt das, was er möchte“, erklärt Gisela Romankiewicz, während sie mit Spritzern aus dem Gartenschlauch Nangoli neckt. Nangoli ist der Mischlingshund von Gemüsegärtner Lucas Bergmann, der das Projekt fachmännisch begleitet.

Gartenprofi Lucas Hermann werkelt an einer Treppe für den Gartenhang, sein Sohn Fabio hilft ihm dabei. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Zweimal wöchentlich Arbeiten, Reden, Lachen

Zweimal wöchentlich treffen sich die Teilnehmer, pflegen ihre Beete, die Gesamtanlage und vor allem die Gemeinschaft untereinander. So sitzen sie gern unter dem „Wunschbaum“ zusammen, reden, lachen, tauschen Gartentipps und neue Ideen aus. „Die Knallerbsenfamilie ist richtig gewachsen“, freut sich Romankiewicz. Sie selbst ist so etwas wie deren Mama. Denn, erzählt Astrid Hermann vom GPZ, Romankiewicz sei stets die Erste im Garten, immer hilfsbereit und voller Kreativität.

Birgit Ullrich schmunzelt über das Schild, das ein Leitmotiv für „Knallerbse“ sein könnte: „Gärtnern ist billiger als eine Therapie und es können obendrein noch Tomaten dabei herauskommen.“ | Bild: Sylvia Floetemeyer

Aber das Projekt hat mehrere Mütter, darunter Hermann, die die Initiative Knallaktiv koordiniert, aus der das Gartenprojekt hervorgegangen ist, sowie Karin Beth. Beth, versierte Pflanzenfreundin, ist Ansprechpartnerin für Gartenfragen und Organisatorisches.

Hauptberuflicher Gemüsegärtner begleitet Projekt

Lucas Bergmann, hauptberuflich Gemüsegärtner auf einem Biohof und Erlebnispädagoge, trägt als Profi sacht dazu bei, dass möglichst alles, was gewünscht wird, gedeiht, es aber trotzdem nicht wie Kraut und Rüben aussieht. Sondern wie ein üppiger, einladender Bauerngarten. Das gelinge mit einer ausgewogenen Mischung an Gemüse- und Zierpflanzen. Sein Rat werde gesucht bei spezifischen Themen wie Ausgeizen oder Düngen. Letzteres erfolge „so natürlich wie möglich“.

Hansjörg Weißhaupt (im Bild) hat mit Michael Schott aus alten Holzpaletten Gartenmöbel gebaut. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Tipps für Mistwasser, Brennnesseljauche und Kompost

Er zeigt etwa, wie man dafür Mistwasser oder Brennnesseljauche ansetzt und Kompost anlegt. Beth schmunzelt: „Lucas sagt, man muss ihn wie Lasagne aufschichten.“ Bergmann umreißt seine Aufgabe so: „Ich bin da für Fragen. Aber es gibt gar nicht so viele, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Viele seiner Laienkollegen legten einfach los, manche mit viel Erfahrung, wie Birgit Ullrich, gelernte Zierpflanzengärtnerin, manche mit wenig oder gar keiner.

Das selbst gebastelte Insektenhotel ahmt die Form einer möglichen Bewohnerin nach. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Gartenmöbel aus Holzpaletten

Doch man schaut sich gegenseitig über die Schulter, guckt sich vieles von anderen ab, hilft sich, baut zusammen Gartenmöbel aus Holzpaletten, näht Sitzkissen aus Bettwäsche, verwandelt alte Übertöpfe in Pflanzskulpturen, bastelt Insektenhotels. Ein aktuelles Projekt ist eine aus Abbruchmaterial selbst gebaute Treppe, die den Grundstückshang erschließen soll. Denn ihn möchte man ebenfalls urbar machen.

Ausgediente Blumentöpfe werden zu bepflanzten Installationen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Im Winter wird die Saison 2021 geplant

Hermann blüht richtig auf, wenn sie den Start des neuen Projekts in Worte fasst: „Das Grün, das man sieht, ist das eine. Das andere ist die Gemeinschaft, die entstanden ist. Man schafft miteinander, man redet. Das hätte ich mir so nie erträumt.“ Eine zeitlang sah es aus, als legte Corona auch dieses Projekt lahm. Aber da es draußen stattfindet, konnte es im Mai mit etwas Verspätung doch starten. Das Gartenteam will sich auch im Winter weiter treffen. Schließlich müsse man die Saison 2021 vorplanen. Das Projekt Knallerbse soll auch im kommenden Jahr weiter gedeihen.