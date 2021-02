Kennen Sie das „Rieds Eck“? Genau, das ist – in inoffizieller Bezeichnung – die Ecke zwischen Markt- und Christophstraße, an der viele Autofahrer trotz eines Geradeausfahrgebots gerne verkehrswidrig links abbiegen. Viele Überlinger kennen diese Orientierungsmarke auch ohne Hinweistafel. Noch recht neu auf dem informellen Stadtplan ist dagegen eine Bezeichnung just gegenüber auf der anderen Straßenseite.

Ulrich Krezdorn hat hier vor Kurzem vollendete Tatsachen und ein selbst ernanntes „Krez-Eck“ als neue Sehenswürdigkeit geschaffen, die noch nicht einmal Touristikchef Jürgen Jankowiak kennt. Was es damit auf sich hat, das tut Optiker- und Hörgeräteakustikermeister Krezdorn mit einem kleinen Infotext kund, in dem auch der bisherige Begriff „Latschari-Eck“ vorkommt.

Ulrich Krezdorn (63) ist heimatkundlich bestens bewandert. Hier passt er das städtebauliche Modell Überlingens, das in der Regel im Foyer des Rathauses steht, der Realität an. | Bild: Hanspeter Walter

Überlingen So entsteht der Knall beim Karbatschenschnellen Das könnte Sie auch interessieren

Krezdorn will auf spannende Stadtgeschichte hinweisen

„Ich habe schon lange das Bedürfnis, auf spannende Details der Überlinger Geschichte hinzuweisen“, sagt Ulrich Krezdorn. Insbesondere das ehemalige Christophstor habe es ihm angetan, das auf Höhe der Grabenstraße gelegen und im 19. Jahrhundert abgerissen worden war.

Vieles von der Überlinger Geschichte gerate in Vergessenheit. „Es ist schade, dass es dazu nicht mehr Informationen gibt“, begründet er, dass er nun selbst aktiv wurde. „Ich hoffe, dass es hier bald weitergeht, und wir auch QR-Codes für ausländische Besucher bekommen.“

„Das Krezeck“: Mit einer Informationstafel samt Familienwappen und Hinweistext hat Ulrich Krezdorn kurzerhand eine neue Sehenswürdigkeit geschaffen. | Bild: Hanspeter Walter

Rainer Wilberts Wunsch nach Nachahmer erfüllt sich

Schon vor drei Jahren war Friseur Rainer Wilbert aktiv geworden, sein Salon liegt nur einen Steinwurf entfernt in der verkehrsberuhigten Münsterstraße. Wilbert hatte gemeinsam mit seinem Vermieter, dem Münsterbauverein, eine Informationstafel am „Haus Hölle“ an der Münstertreppe angebracht. Und er hatte sich damals Nachahmer gewünscht. Mit Ulrich Krezdorn hat er nun einen gefunden.

Rainer Wilberts Initialzündung vor zwei Jahren Während die neuen Orientierungshilfen für Fußgänger und Autofahrer Ende 2018 noch in der Mache waren, hatte der Münsterbauverein nicht zuletzt auf Initiative von Friseurmeister Rainer Wilbert bei einer attraktiveren Beschilderung von Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten schon erste Nägel mit Köpfen gemacht. „Schon seit fast 20 Jahren habe ich immer wieder darauf gedrängt und nicht locker gelassen“, sagte Wilbert damals, der mit Bernd Kuhn vom Überlinger Münsterbauverein einen Mitstreiter gefunden hatte. Dem Verein gehört schließlich das so genannte „Haus Hölle“ an der Ecke zur Münsterstraße, in dem Wilbert auch seinen Salon hat. Die ersten beiden ansprechenden Schilder weisen in der Münsterstraße zum einen auf die Geschichte dieses Hauses und darauf hin, wie es als frühere Kneipe eines Anton Teufel zu seinem Namen im Volksmund gekommen ist. Das zweite Schild ist neben dem darüber gelegenen Eingang zum Haus angebracht und gibt Informationen zur Entstehung und Bedeutung des zum Nikolaus-Münster gehörenden Ölbergs über der Münstertreppe. Damals hoffte Rainer Wilbert auf weitere Früchte seiner Initiative: „Es wäre schön, wenn dies eine Initialzündung für die Stadt und andere Hausbesitzer sein könnte.“

Bodenseekreis Stadtrat und Geschäftsmann Ulrich Krezdorn packt erneut Zwölf-Seiten-Konzept mit Lösungen für die Verkehrsprobleme aus Das könnte Sie auch interessieren

Ein „Gaffer“ bietet hoch über der Kreuzung Maulaffen feil

Neben dem Alter und der Geschichte des markanten Fachwerkgebäudes, von dem ein „Gaffer“ als Sandsteinkopf neugierig auf die Kreuzung blickt, vermittelt Krezdorn hier begriffliche Herkunftsforschung. Nicht genug der Ecken. Auch „Maulaffeneck“ werde der Ort genannt. Der Autor weiß auch weshalb. „An Kreuzungen treffen oder trennen sich Wege“, ist hier zu lesen und vor allem: „Die Social-Media von damals waren das Gespräch miteinander.“

Dieses Damals reicht lange zurück. Denn das „stattliche Bürgerhaus“ sei schon 1540 erbaut worden, lernt man auf der neuen Tafel auch. Es habe zwischen dem Oberen und Unteren Markt gelegen. Hier habe die Nachbarschaft „Bäckerbrunnen“ begonnen, die bis zum ehemaligen Christophstor reichte.

„Der Gaffer“ heißt eine in der Renaissance weitverbreitete Sandsteinfigur, die neugierig auf die Kreuzung blickt. | Bild: Hanspeter Walter

Der „Gaffer“ am Haus Krezdorn ist durchaus typisch für einen öffentlichen Platz. Der „Gaffkopf oder auch Neidkopf“ solle nach altem Volksglauben die Bewohner des Hauses vor Unheil schützen und das Böse abwehren, hatte Stadtarchivar Walter Liehner einst bei einer Stadtführung erläutert. Als Fassadenschmuck war er in der Renaissance sehr beliebt.

Überlingen Stadt Überlingen installiert neue Orientierungshilfe für Fußgänger Das könnte Sie auch interessieren

Tourismuschef hatte Initiative bisher nicht wahrgenommen

Selbst Touristikchef Jürgen Jankowiak war überrascht von der Initiative Krezdorns und hatte es bislang nicht wahrgenommen. „Im Grunde ist es natürlich jedem selbst überlassen, an seinem Privathaus ein Schild anzubringen, wenn rechtlich nichts dagegen spricht“, sagt Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlinger Marketing & Tourismus GmbH (ÜMT), der sich seit einigen Jahren um ein Corporate Design bemüht.

Erst im Vorjahr ist das neue Stadtleitsystem mit Wegweisern und Tafeln zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten installiert worden. „An öffentlichen Gebäuden ist uns an einem einheitlichen Erscheinungsbild gelegen“, betont Jankowiak. Wenn jemand auf privatem Grund so etwas plane, dürfe er jederzeit auch gerne auf ihn zukommen, um dies gegebenenfalls abzustimmen.