Als hätten alle sehnsüchtig darauf gewartet: Die Nachfrage nach Verkaufsnummern für die 55. Überlinger Kleiderbörse war so hoch wie noch nie. „Wir haben am ersten Anmeldetag schon über hundert Nummern vergeben“, teilt Johanna Nagel vom Organisationsteam mit. Bereits im Herbst veranstalteten der Familientreff Kunkelhaus und das städtische Kinderhaus St. Angelus nach zweijähriger Unterbrechung wieder eine Kleiderbörse im Kursaal in Überlingen.

„Wir haben natürlich den Ablauf verändert, um Menschenansammlungen zu vermeiden“, betont die 36-Jährige. So seien Waren an einem Fenster abgegeben und abgeholt und die Besucherzahlen beschränkt und in Zeitfenstern koordiniert worden. Dennoch wurden etwa 90 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes erwirtschaftet, weshalb Johanna Nagel optimistisch auf die nächste Kleiderbörse am 2. April blickt: „Ich rechne mit einem vergleichbaren Umsatz“, sagt sie angesichts der weiter fortbestehenden Hygienemaßnahmen.

Käufer müssen online ein Zeitfenster buchen

Auch in Owingen sind die Vorbereitungen des Orga-Teams vom Kinderhaus St. Nikolaus in vollem Gange: „Wir haben uns dieses Jahr seit langem mal wieder dazu entschieden, eine Kleider- und Spielzeugkiste zu machen“, erzählt Wenke Mosbach vom Elternbeirat. Aufgrund der Pandemie habe das Team die Veranstaltung viermal in Folge kurzfristig absagen müssen, bedauert die 38-Jährige. Nun soll der sortierte Verkauf am 19. März wieder stattfinden: „Es ist schon ein Mehraufwand mit den Hygienebestimmungen und der technischen Umsetzung“, offenbart Wenke Mosbach. Wie in Überlingen müssten die Käufer über ein Online-Buchungssystem ein Zeitfenster buchen, die sonst übliche Bewirtung entfalle und aus dem beliebten Nacht-Shopping werde eine Nachmittagsveranstaltung: „Wir werden sehen, wie es läuft und ob man das beibehält“, meint die Elternbeirätin.

Termine und Anmeldung Die Kleiderbörse Überlingen findet am 2. April von 8 bis 12 Uhr im Kursaal statt.

Die Kleider- und Spielzeugkiste Owingen findet am 19. März von 15 bis 18 Uhr im Kultur|O statt; Eintritt für Schwangere ab 14 Uhr.

Einkauf unter Pandemiebedingungen sogar entspannter

Johanna Nagel erzählt, dass die pandemiebedingten Änderungen im Ablauf in Überlingen auf positive Resonanz gestoßen seien: „Viele fanden es weniger stressig als sonst, weil es nicht so eine Ellbogenmentalität gab“, erzählt sie von Rückmeldungen, die sie nach dem Verkauf im Herbst erreichten. Generell sei die Freude groß gewesen, dass mal wieder eine Börse stattgefunden habe. Zwischenzeitlich setzte das Team zwei Online-Aktionen mit Hilfe des Portals Ebay Kleinanzeigen um, um Anbieter und Kaufinteressierte miteinander zu vernetzen. „Es haben relativ viele Leute etwas angeboten“, erinnert sich die 36-Jährige, „es wurde aber rückgemeldet, dass es leider nicht so lief wie erhofft.“

Keine Portokosten und viel Angebot an einem Ort

Die Eltern in Owingen haben sich unterdessen mit einer WhatsApp-Gruppe beholfen, um Kindersachen weiterzuvermitteln. Das sei eine gute Möglichkeit gewesen, jedoch kein Ersatz für die Kleider- und Spielzeugkiste, stellt Wenke Mosbach fest: „Vor Ort kann man die Kleidung anfassen und man sieht, ob die Größenangabe tatsächlich passt.“ Die Eltern hätten die Gelegenheit sehr vermisst, für die kommende Jahreszeit gebrauchte Kleidung und andere Artikel einzukaufen. Johanna Nagel ergänzt: „Die Leute schätzen es, dass eine Kleiderbörse so groß und zentral ist und man nicht so viele Orte abklappern oder Porto zahlen muss.“

Basare machen sich keine Konkurrenz

Dass es nun wieder viele Kleiderbasare zur selben Zeit gibt, sehen beide Organisatorinnen nicht als Nachteil. „Ich habe es nie als Konkurrenz empfunden, es war immer alles voll“, blickt Johanna Nagel zurück. Für den einen sei die eine Veranstaltung praktischer, für den anderen die andere. Wenke Mosbach sieht das ähnlich – gerade jetzt, wo sich vieles im Keller angesammelt habe: „Es gibt so viel Bedarf in den umliegenden Orten, da ist eine Börse mehr keine Konkurrenz, sondern eher ein Zugewinn.“