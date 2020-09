Das Leitungswasser in Überlingen-Ernatsreute enthält aktuell keine Keime mehr, teilte Unternehmenssprecher Sebastian Dix am Vormittag von Mittwoch, 2. September, mit. Aus Sicherheitsgründen habe das Gesundheitsamt jedoch angeordnet, das Abkoch-Gebot vorerst aufrecht zu erhalten, bis weitere Proben die Keimfreiheit bestätigen. Die Desinfektion mit Chlor könne jedoch eingestellt werden. Nachdem vergangene Woche im Leitungsnetz von Ernatsreute bei Probenentnahmen Bakterien der Gattung „Pseudomonas“ festgestellt worden waren, allerdings in „sehr geringer Konzentration“, hatte das Stadtwerk am See am Sonntag ein Abkoch-Gebot für Ernatsreute erlassen und das Wasser in Ernatsreute und im benachbarten Lippertsreute vorsorglich mit Chlor desinfiziert – das Netz lässt sich technisch nicht trennen. Dix stellt in seiner aktuellen Information nochmals deutlich klar, dass im Leitungswasser von Lippertsreute keine Keime gefunden wurden.

Proben bereits vor der Chlorung entnommen

Die jetzt untersuchten Proben seien am Sonntagmorgen entnommen worden – „natürlich vor der Chlorung“, wie der Unternehmenssprecher betont. Die Proben seien an verschiedenen Stellen im Netz in Ernatsreute und zur Sicherheit auch in Lippertsreute gezogen worden: „In keiner dieser acht Proben wurden Keime gefunden.“ Nach der Entnahme mussten die Proben bebrütet werden, deshalb liegen die Ergebnisse jetzt erst vor.