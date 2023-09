Wasser aus dem heimischen Grundwasserbrunnen auf Belastungen testen lassen: Dieses Angebot machte der Verein VSR Gewässerschutz, als er auf der Überlinger Hofstatt Halt machte. Der Verein aus Geldern in Nordrhein-Westfalen verfügt über zwei mobile Testlabors, mit denen er durch Deutschland reist.

Der Fokus liege dabei auf Nitratbelastung, erklärt Harald Gülzow. Der 68-Jährige ist Diplom-Physiker und seit 1984 Mitglied des Vereins. Der Verein möchte laut Gülzow aber auch Menschen motivieren, sich in Zeiten der Klimakrise mit Gewässerschutz und sinnvollem Wassermanagement auseinanderzusetzen. Zudem fordere er ein entschiedeneres Vorgehen der Politik, um Trinkwasser zu sparen und die Grundwasserqualität zu sichern.

Vor Ort kann bei den Städtebesuchen nur ein kleine Untersuchung vorgenommen werden, dabei werden Nitrat-, Salz- und Säuregehalt des mitgebrachten Wassers getestet. Dieser Test kostet 12 Euro. Die Wasserproben können in selbst befüllten Gefäßen wie Plastikflaschen mitgebracht werden. Dass es sich dabei um keine sterilen Gefäße und professionelle Entnahmen handelt, spiele keine Rolle, sagt Harald Gülzow. In Überlingen blieb der große Ansturm allerdings aus, vereinzelt suchten Passanten das Gespräch, wenige hatten eigene Proben dabei.

In der Pressemitteilung des Vereins zur Veranstaltung hieß es: „Das Grundwasser weist in Überlingen und Umgebung häufig Belastungen auf“. Das Stadtwerk am See weist diese Angabe zurück. Diese Aussage sei nicht richtig, erklärt Pressesprecher Sebastian Dix auf SÜDKURIER-Nachfrage schriftlich. Das Stadtwerk prüfe Quellen und Brunnen, die für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. „Hier liegt beispielsweise der Nitratgehalt in allen Gebieten in Überlingen weit unter dem Grenzwert“, führt Dix aus. Grundwasserbrunnen von Privathaushalten seien dabei allerdings nicht mit inbegriffen. „Wasser aus privaten Brunnen kann mit dem von uns geliefertem Trinkwasser, das sehr hohen Qualitätsansprüchen unterliegt, nicht verglichen werden.“

Entwarnung gibt es aber auch seitens des Landesumweltamts Baden-Württemberg. Laut seinem aktuellen Grundwasserüberwachungsprogramm über die Entwicklung der Grundwasserqualität weist die Bodenseeregion keine besorgniserregenden Werte auf. Auf Rückfrage räumte auch Gülzow ein, dass der Verein für den Bodenseekreis zu wenig selbst erhobene Daten habe und, dass Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern ein „positiver Sonderfall“ sei. Die vom Verein pauschal kritisierten Nitratbelastungen im Grundwasser durch Landwirtschaft beträfen eher den Norden Deutschlands. Der Verein plane aber, in den nächsten Jahren eigene Daten zur Wasserqualität privater Brunnen in der Region zu erheben.