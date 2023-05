Gleich zwei Mal haben sich am Dienstag im Bereich des Polizeireviers Überlingen geparkte Fahrzeuge selbstständig gemacht und dadurch Verkehrsunfälle verursacht, berichtete die Polizei. Mutmaßlich seien die Autos nicht richtig gesichert worden.

Opel Astra rollt unkontrolliert 50 Meter rückwärts

Im ersten Fall rollte gegen 14.30 Uhr ein Opel Astra in der Nußdorfer Straße unkontrolliert rund 50 Meter rückwärts und kollidierte mit einem geparkten Wagen. Hier entstand insgesamt etwa 20.000 Euro Schaden.

Drei andere Autos und eine Carportsäule demoliert

Im zweiten Fall rollte im Unteren Ried in Oberuhldingen gegen 19 Uhr ein Opel Corsa rückwärts, streifte einen geparkten Nissan und prallte auf einen ebenfalls abgestellten Ford. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen eine Carportsäule gedrückt. An den drei in Oberuhldingen beteiligten Fahrzeugen und dem Carport entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Polizei hat Vermutung zu den Gründen

„In beiden Fällen dürfte eine nicht ausreichend angezogene Handbremse sowie möglicherweise ein nicht eingelegter Gang ursächlich gewesen sein“, vermutet die Polizei.