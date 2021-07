Überlingen, Meersburg vor 6 Stunden

Keine Besucher-Obergrenze mehr im Freibad: Wie der Start der Badesaison in Zeiten von Corona verläuft

Volle Schwimmerbecken, großer Andrang an der Treppe zum See und eine lange Schlange am Kiosk: In den Freibädern in Überlingen und Umgebung ist besonders am Wochenende einiges los. Doch was ist eigentlich mit den aktuellen Corona-Regeln?