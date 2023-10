Überlingen vor 3 Stunden

„Keine Ampel lieferbar“: So sieht die neue Lösung für Fußgänger an der Laserklinik-Baustelle aus

Eigentlich sollte aus Sicherheitsgründen an der Baustelle in der Aufkircher Straße eine Fußgängerampel installiert werden. Doch laut Stadt steht in ganz Baden-Württemberg keine Ampel zur Verfügung. Und nun?