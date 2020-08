von Sandra Markert

Noch bevor es dämmert und der erste Vogel im Futterhäuschen landet, hat es sich darin eine Katze gemütlich gemacht. Kommt dann der erste Frühstücksgast angeflogen, braucht die Katze nur kurz ihre Krallen auszufahren. Schon ist die Beute erlegt.

60 000 tote Vögel allein im Bodenseekreis

So oder so ähnlich sterben in Deutschland jährlich rund 30 Millionen Vögel. Das zumindest schätzt Peter Berthold, Ornithologe aus Owingen und ehemaliger Leiter der Vogelwarte Radolfzell. Der Naturschutzbund Nabu geht gar von bis zu 200 Millionen Katzenopfern aus. „Immerhin leben in Deutschland 13 Millionen Katzen. Manche fressen nie einen Vogel, andere mehrmals im Jahr, da ist diese Zahl alles andere als aus der Luft gegriffen.“ Für den Bodenseekreis mit seinen geschätzten mindestens 30 000 Katzen würde diese Rechnung bedeuten, dass jährlich etwa 60 000 Vögel durch die Raubtiere sterben.

Rückgang der Population um 80 Prozent in 120 Jahren

Das sind erschreckende Zahlen, wenn man bedenkt, dass die Siedlungsdichte von Vögeln seit 1800 in Deutschland um 80 Prozent zurückgegangen ist. Wo früher einmal zehn Vögel gesungen haben, hört man heute nur noch zwei. Verantwortlich gemacht werden dafür vor allem die extensiv betriebene Landwirtschaft und der Pestizideinsatz, der Insekten massenweise tötet und damit Vögeln die Nahrungsgrundlage entzieht.

Der Faktor Katze beim Vogelsterben

Aber auch die Katzen haben am Vogelsterben ihren Anteil. „Früher gab es überall Bauernhöfe und die brauchten dringend Katzen, um den Mäusen im Getreidespeicher Herr zu werden“, sagt Ornithologe Peter Berthold. Bis zu zehn Tiere pro Hof seien da Tag und Nacht mit den Mäusen beschäftigt gewesen. Zum Vögel jagen blieb da gar keine Zeit. „Heute dagegen halten sich die Leute Katzen ausschließlich als Streicheltier, das aber weiter seinem Jagdinstinkt folgt und nun eben Vögel, Eidechsen und Insekten erlegt“, sagt Peter Berthold.

„Wenn Katzen zu Hobbyjägern werden, nehmen sie alles, was sie erwischen können.“ – Peter Berthold | Bild: Hanspeter Walter

Die derzeitigen Sommerferien verschärfen die Situation in Bertholds Augen nochmals. „Ich beobachte genug Leute in meiner Umgebung, die in den Urlaub fahren und die Katze für diese Zeit einfach frei lassen. Da wird sie ja schon was zu fressen finden“, sagt der Ornithologe empört. Dran glauben müssten dann Vögel, Eidechsen, Frösche, Insekten in den umliegenden Gärten. „Wenn Katzen zu Hobbyjägern werden, nehmen sie alles, was sie erwischen können.“

Weil in Bertholds eigenem Garten bis zu 20 verschiedene Katzen auf ihren Streifzügen unterwegs waren, hat der Ornithologe erst einen zweifachen Zaun um seinen Garten gezogen und sich dann – weil das immer noch nicht alle Katzen abgehalten hat – einen Hund angeschafft. „Seitdem ist endlich Ruhe“, sagt Berthold.

„Katzen sind nun mal Raubtiere“

Wenn es nach Peter Berthold ginge, würde er alle Katzenbesitzer dazu verpflichten, ihre Tiere ausschließlich drin zu halten. „Das bezeichne ich als verantwortungsvolle Katzenhaltung. Schließlich kann man einen Hund, der nicht gehorcht, auch nicht ohne Leine herumlaufen lassen. Und Katzen sind nun mal Raubtiere.“

Wie Katzen weniger jagen Katzen haben als Raubtiere einen natürlichen Jagdtrieb. Sie suchen auch dann nach Beute, wenn sie satt sind – einfach, weil sie ihrem natürlichen Instinkt folgen.

Wer viel mit der Katze spielt und sie drin beschäftigt, kann den Jagdtrieb draußen aber zumindest abmildern. Empfehlenswert sind beispielsweise Stoffmäuse oder Katzenangeln, an denen Federn oder Bälle hängen.

Tierheimleiterin: Auch Katzenbesitzer sind in der Pflicht

Auch Indra von Gersdorff, Leiterin des Tierheims in Überlingen, sieht die Katzenbesitzer in der Pflicht, alles für den Vogelschutz zu tun. „Wird eine Katze von klein auf im Haus gehalten, vermisst sie den Auslauf draußen auch nicht“, sagt sie.

Ein Katze mit einer gefangenen Meise. Wenn es nach Ornithologe Peter Berthold ginge, würde er alle Katzenbesitzer dazu verpflichten, ihre Tiere ausschließlich drin zu halten. | Bild: Patrick Pleul/dpa

Wer seine Katze trotzdem rauslassen möchte, sollte zumindest während der Brutzeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juli dafür sorgen, dass die Tiere weder in den frühen Morgenstunden noch abends und nachts draußen herumstreunen.

Katzenglöckchen dagegen sind unter den Experten umstritten. Nicht nur, weil die Katzen das Gebimmel stört. Sondern auch, weil Jungvögel dadurch aufgeschreckt werden, statt sich still vor den Katzen zu verstecken.

Tierheimleiterin rät zu Sterilisation

Viel wichtiger als die Glöckchenfrage ist es Indra von Gersdorff zufolge aber, die Tiere kastrieren beziehungsweise sterilisieren zu lassen. „Dadurch wird das Revier, in welchem die Katze unterwegs ist, deutlich kleiner, weil hormonell bedingt die Partnersuche nicht mehr so akut ist“, erklärt sie. Gehe die Katze nicht so weit von zu Hause weg, verlaufe sie sich auch seltener. Tiere dagegen, die nicht mehr zurückfinden, endeten meist als verwilderte Hauskatzen, die sich unkontrolliert vermehren.

„Diese verwilderten Hauskatzen sind ein Riesenproblem, es gibt rund zwei Millionen davon in Deutschland. Auch in Überlingen im Tierheim haben wir mit solchen Fällen praktisch täglich zu tun“, sagt Indra von Gersdorff. Die Fundkatzen seien in der Mehrzahl alle unkastriert.

In manchem Gemeinden gilt Kastrations- und Transponderpflicht

Es gibt Gemeinden in Deutschland – zwei davon in Baden-Württemberg – die eine Kastrations- und Transponderpflicht für Katzen eingeführt haben. Die Tiere müssen also einen Mikrochip mit einer Identifikationsnummer haben. „Dort gibt es deutlich weniger verwilderte Hauskatzen und es werden auch viel weniger Tiere in den Tierheimen abgegeben“, erzählt Indra von Gersdorff.

Im Bodenseekreis gibt es eine solche Pflicht nicht. Sandra Burkhardt vom Landratsamt Bodenseekreis erklärt auf Nachfrage: „Uns ist auch keine Gemeinde bekannt, die den Erlass einer solchen Katzenschutz-Verordnung näher geprüft hätte.“ Die Verordnung setze unter anderem voraus, dass nachweislich eine entsprechende Problematik mit Katzen bestehe, also etwa zu viele Tiere in schlechtem Zustand.

Katzen für Erhalt der Umwelt „völlig überflüssig“

Ornithologe Peter Berthold sieht eine solche Problematik aus Sicht der Singvögel auf jeden Fall gegeben. „Vögel stehen unter entsprechendem Schutz, eben weil sie für den Erhalt unserer Umwelt absolut unerlässlich sind. Katzen dagegen sind diesbezüglich völlig überflüssig.“