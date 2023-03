Überlingen vor 49 Minuten

Katholischer Pfarrer kann seit Jahren nicht ins Pfarrhaus ziehen

Seit 2018 sitzt Pfarrer Bernd Walter in einer Ferienwohnung wie auf Koffern. Der Grund: Die Sanierung des Pfarrhauses wirft in Überlingen wie in vielen Orten rechtliche Fragen auf. Wer dafür aufkommen muss.