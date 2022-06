Die Marke „Echt nachhaltig“ soll mehr sein als Imagepflege. Die Partner der Touristiker nehmen die Herausforderung an, welche die Deutsche Bodensee Tourismus (DBT) ausgerufen hat. Nicht nur in Überlingen, wo Geschäftsführer Jürgen Jankowiak von der Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) gern eine Lanze bricht für die die neue Marke.

Vor Pfingsten waren die Touristiker selbst auf Tournee und suchten beim Seedialog den Austausch. Mit der Resonanz durften sie schon beim Auftakt in Überlingen zufrieden sein. Gastgeber, Gastronomen und andere Leistungsanbietern stellten sich dem Dialog. Die Verantwortlichen des Überlinger Weltackers durften bei der Gelegenheit gleich ihr Echt-Nachhaltig-Zertifikat in der Kategorie Erlebnis in Empfang nehmen. Weitere Kategorien sind Unterkunft und Gastronomie, Manufaktur und Leuchttürme.

Ökosystem Bodensee erfordert Verantwortungsbewusstsein

Thorsten Reich von der Agentur Netzvitamine machte den Hintergrund der Initiative deutlich. Beginnend beim Club of Rome bis zum „Megatrend Neo-Ökologie“, den das Zukunftsinstitut ausgerufen hat und der auch im Hafermilch-Boom oder in CO 2 -neutralen Speisekarten seinen Ausdruck findet. Das sensible Ökosystem Bodensee erfordere ein noch größeres Verantwortungsbewusstsein als anderswo, wurde Reich konkret. Gästen soll dies mit dem „Bodensee-Versprechen“ und den darin formulierten Verhaltensregeln nahegebracht werden.

Kleine Kippensammler kommen bei Gästen gut an

Was als Kleinigkeit erscheint, hat eine Kampagne durchaus verdient: die Zigarettenkippen, auf die Straße, in die Grünanlage oder gar ins Wasser geworden, in dem sich die Giftstoffe dann ausbreiten. „Die wirklich Hippen schnippen keine Kippen“, hat sich die Initiative als Slogan gegeben und verbreitet witzige kleine Dosen für die Hand- oder Hosentasche, in die Raucher ihre Kippen geben können. Dass die kleinen Kippensammler durchaus auf Gegenliebe stoßen, davon berichtete Tourismusreferentin Susanne Gerhardt aus Owingen: „Viele Kunden finden die Idee toll und nehmen gleich mehrere Dosen mit.“

Bestätigung des Engagements für Anbieter noch aufwendig

Simone und Robert Sauter vom Gasthaus Löwen in Leustetten machen mit der Nachhaltigkeit schon lange ernst – unter anderem mit regenerativer Energieversorgung und Elektromobilität. Ihr Engagement würden sie sich gern bestätigen lassen. „Doch für jede Kategorie einen eigenen Antrag zu stellen, erschien uns viel zu aufwendig“, sagt Simone Sauter und hat aus diesem Grund ganz verzichtet. Von Idee und Konzept sehr angetan zeigte sich Anne Haffner, die in Nesselwangen einen Ferienhof betreibt. „Warum kommunizieren Sie das nicht größer?“ fragte sie: „Schreiben Sie uns doch gezielt an.“

Auch kritische Töne zu einem Mehr an Tourismus

Skeptisch zeigte sich Jutta Brändle vom Campingplatz in Maurach. „Wir werden jetzt schon überschwemmt von Touristen.“ Mehr könne sie als kleine Einrichtung gar nicht verkraften. Zudem konterkarierten Stand-up-Paddler, die geschützte Schilfbestände heimsuchten, schon jetzt die Bemühungen um Nachhaltigkeit. „Wir lieben unsere Gäste“, sagt Brändle: „Doch man tritt sich fast tot. Wohin soll die Reise gehen?“

Eine Beschränkung der Zertifikate auf biologisch erzeugte Produkte war Antonia Kitt aus Überlingen zu eng und zu streng. Der integrierte Pflanzenschutz auf dem eigenen Obsthof sei ebenfalls nachhaltig und dürfe nicht ausgegrenzt werden, klagte Kitt, die sich auch im Projekt Lernort Bauernhof stark engagiert. DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann sicherte zu, dieses Thema noch einmal zu reflektieren.

Umweltfreundlichere Mobilität auf dem Wasser stellte Walter Stamm-Teske als lohnendes Ziel vor. Langsame kleine Solarboote bei Bootsvermietern könnten dazu beitragen, dass mehr Ruhe und Gelassenheit auf dem See Einzug hielten und CO 2 eingespart werde.

Recup-System für Pfandbecher noch wenig verbreitet

Noch viel Handlungsbedarf besteht bei Einweg-Verpackungen für Speisen und Getränke. Das Recup-System mit wieder verwertbaren Pfandbechern ist zwar inzwischen aus den Startlöchern gekommen, doch allzu weit verbreitet ist es noch nicht. Einer der ersten, die darauf angesprungen sind, war der Überlinger Kaffeeröster Philipp Kesenheimer. Es bedürfte bei manchen seiner Kunden noch viel Überzeugungsarbeit, wie er selbst einräumte, doch: „Wenn man es den Kunden erklärt, verstehen sie es auch.“

Je mehr Läden mit Kaffeeausschank beim Recup-System mitmachen, desto einfacher sei dies für den Kunden und desto schneller werde man seinen Becher auch wieder los. Wenn man wieder zum Ausleihpunkt zurückkehren muss, um seinen Becher abzugeben, so mag das in Überlingen noch eine überschaubare Distanz sein. Aber dann könne man sein Getränk auch gleich an Ort und Stelle genießen. „In einer Porzellantasse schmeckt guter Kaffee ohnehin am besten“, sagte Philipp Kesenheimer.