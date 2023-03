Zuerst flackerte das Licht, dann war es in vielen Haushalten plötzlich ganz weg: In Überlingen sind am Mittwochabend bei Tiefbauarbeiten mehrere Stromkabel beschädigt worden und haben einen etwa einstündigen Stromausfall verursacht. Das erklärt die Pressestelle des Stadtwerks am See auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Demnach sei die Meldung zum Stromausfall um 17.21 Uhr in der Dienststelle eingegangen. Nachdem Mitarbeiter eines Bereitschaftsdienstes vor Ort waren, seien um 18.02 Uhr die Haushalte wieder mit Strom versorgt worden. „Betroffene Gebiete waren unter anderem die Stadtmitte, Lugenhof, Schättlisberg und Maurus-Betz-Straße mit mehreren hunderten Haushalten“, so Susi Mikulic vom Stadtwerk am See.

Das ist die Ursache

Der Grund für den Stromausfall: Bei Grabungen für Stromkabeln im Bereich der Alten Owinger Straße wurden mehrere Spannungs- und Steuerkabel beschädigt. Diese seien umgehend aus dem Verteiler genommen worden, so Mikulic. Der Strom werde aktuell über andere Leitungen den Haushalten zugeführt und Reparaturen seien umgehend aufgenommen worden.

Am Mittwochabend hatten sich wegen des Stromausfalls auch mehrere Leser per Mail an die Überlinger SÜDKURIER-Redaktion gewendet. Außerdem hatten bei dem Portal störungsauskunft.de zahlreiche Bürger aus Kernstadt und den Ortsteilen den Stromausfall online gemeldet. Demnach sollen auch einzelne Haushalte in Nußdorf, Bambergen, Andelshofen und vereinzelte Gebäude im Industriegebiet betroffen gewesen sein.

Schadenshöhe unbekannt

Der Schaden entstand bei Grabungen zur späteren Verlegung von Kabeln oder Rohren. Der Pflug hatte entlang einer Trasse eine schmale Rinne in einer Tiefe von etwa einem Meter gegraben. Warum es genau zum Schaden kam, darüber hat das Stadtwerk am See noch keine Informationen. Auch die Schadenshöhe für Kabel und Stromausfall sei derzeit unbekannt, so Mikulic.