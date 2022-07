von Eva-Maria Bast

Man stelle sich das einmal vor: Da ist man nichtsahnend spätnachts mit dem Auto auf dem Rückweg von einer Party unterwegs – und sieht sich plötzlich einem Känguru gegenüber. Im fernen Australien mag das keine Seltenheit sein, aber in Überlingen? Sophia Düker und ihrem Freund Marcus Bolter (beide 19 Jahre alt) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag genau das passiert.

„Ich dachte erst, das ist ein Reh“

Das in Überlingen geborene Studentenpaar lebt in Waiblingen, war am Wochenende aber am See, um seine Familien zu besuchen und Freunde zu treffen. Früh am Sonntagmorgen, gegen 2.15 Uhr, waren die beiden dann auf dem Rückweg von einem Fest. Und da sahen sie auf Höhe Burgberg plötzlich ein Tier. Mitten auf der Straße. „Ich dachte erst, das ist ein Reh“, berichtet Marcus Bolter am nächsten Morgen. „Aber dazu war es viel zu groß. Ich habe noch mal hingesehen und da war klar: Das ist ein Känguru.“

„Das ist doch ein Känguru!“

Für einen Moment zweifelte der junge Mann an seinem Verstand. Dazu hatte er aber eigentlich keinen Grund. Weder hatte er tagsüber zu lange in der Sonne gelegen, noch auf dem Fest auch nur einen Tropfen Alkohol getrunken, er musste ja noch fahren. Und dann rief seine Freundin Sophia auf dem Beifahrersitz auch noch: „Das gibt‘s ja nicht. Das ist doch ein Känguru.“

Überlingen Wie Mateusz Ostrozny auf dem Heimweg zum Stachelschwein-Retter wurde Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden brauchten einen Moment, um sich zu fassen. Schließlich begegnet man nicht aller Tage, pardon, aller Nächte, einem Känguru. Eine Weile lang schauten sie sich an, die beiden jungen Menschen und das Känguru. „Ich glaub, ich ruf die Polizei“, murmelte Sophia Düker schließlich und griff nach ihrem Handy. Etwas mulmig war ihr schon. Würden die Beamten sie nicht für verrückt erklären oder mutmaßen, sie habe zu viel getrunken?

Per Telefon wird der Fluchtweg durchgegeben

Doch die Polizei tat nichts dergleichen, sie hatte wohl bereits Kenntnis, die auch Licht ins Dunkel brachte: Dieses Känguru und drei weitere waren vom Zirkus Alessio ausgebrochen, der in Überlingen gastierte. Dorthin wollte das Tier offenbar nicht zurück – es hüpfte davon – in Richtung Bundesstraße. Das junge Paar folgte im Auto langsam und mit gebührendem Abstand. „Ich hatte solche Angst, dass dem Känguru was passiert und es auf die Straße hüpft“, schildert Sophia Düker. Per Telefon hielt sie die Polizei über den Fluchtweg des Tiers auf dem Laufenden. Kurz darauf waren die Beamten dann auch da – und mit ihnen ein Wagen mit einem Hänger, aus dem sechs Männer stiegen, die das Känguru einfingen. „Das waren wohl Zirkusmitarbeiter“, vermutet Sophia Düker. „Sie haben das arme Tier dann wirklich ziemlich gescheucht und am Ende hatten sie es.“

Wie eine Nachfrage des SÜDKURIER bei Zirkusdirektorin Tina Quaiser ergab, waren die Tiere zuvor schon zwei Mal ausgebrochen. Daraufhin habe man neue Sicherheitsboxen angeschafft, aus denen die Kängurus sich unmöglich selbst befreien konnten. Quaiser vermutet: „Da muss jemand gekommen sein und sie rausgelassen haben.“ Irgendwer hat den Kängurus also zu etwas mehr Freiraum verholfen.