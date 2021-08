Auf frischer Tat ertappt wurde ein Ladendieb am Dienstag, 10. August, in einem Überlinger Drogeriemarkt in der Christophstraße, beschreibt die Polizei. Eine Verkäuferin beobachtete den jungen Mann dabei, wie er mehrere Parfümflaschen entwenden wollte. Dabei erkannte die Angestellte den 23-jährigen Tatverdächtigen wieder, weil dieser bereits vor wenigen Wochen ebenfalls Parfüm im Wert von knapp 1000 Euro gestohlen hatte.

Die aufmerksame Verkäuferin verständigte die Polizei, die den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festnahm. Einem 25 Jahre alten Mann, der in der unmittelbaren Nähe wartete, erging es nicht anders. Als mutmaßlichen Komplizen nahmen die Beamten auch ihn vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden jungen Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und prüft, ob das Duo für weitere Taten im Bodenseeraum verantwortlich sein könnte.