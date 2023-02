„Offenbar in Stierkampfmanier“ hat ein Jungbulle am Mittwochmorgen im Überlinger Schlachthof einen Arbeiter angegriffen. Das berichtet die Polizei. Der 60-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, beschreibt die Polizei, gelang es dem mehrere hundert Kilogramm schweren Jungbullen, sich im Triebgang zu drehen. „Anschließend griff er den hinter ihm gehenden Arbeiter offenbar in Stierkampfmanier an“, so die Polizei wörtlich.

Ein Jungbulle griff im Überlinger Schlachthof einen Arbeiter an. Dieses Symbolbild zeigt ebenfalls einen Jungbullen, ob er mit dem angreifenden Tier vergleichbar ist, muss offen bleiben. Die Polizei machte keine Angaben zum exakten Alter oder dazu, ob der Jungbulle bereits Hörner ausgebildet hatte. | Bild: Bolkart I SK-Archiv

Durch die Attacken erlitt der 60-jährige Mann schwere Verletzungen am ganzen Körper. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.