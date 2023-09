Die Jugendliche, deren Alter die Polizei nicht nennt, befand sich mit mehreren Begleitern im Bereich der Überlinger Uferpromenade, schildern die ermittelnden Beamten. Sie sei am Sonntagabend in einen psychischen Ausnahmezustand geraten und habe sich auch von den herbei gerufenen Polizisten nicht beruhigen lassen.

Engen Was soll das denn? Unbekannter Täter verbiegt reihenweise Scheibenwischer Das könnte Sie auch interessieren

Jugendliche spuckte um sich

Sie habe ums ich gespuckt und hätte schließlich fixiert werden müssen. In der Folge habe sich die Jugendliche mit Händen und Füßen gegen die Gewahrsamnahme gewehrt. Und „sie warf mit Beleidigungen um sich“, heißt es im Polizeibericht.

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen 35-jährige Autofahrerin behindert auf B31 Rettungswagen Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Rettungskräfte zur Unterstützung

Auf dem Polizeirevier sei sie weiter in Rage geraten und habe heftig randaliert. Sie sei schließlich in eine Fachklinik gebracht worden, dazu seien mehrere Kräfte des Rettungsdienstes zur Unterstützung gekommen. Auch auf dem Transport habe sie sich weiter hoch aggressiv verhalten. Trotz Fixierung habe sie einen Polizisten in den Bauch getreten, einem anderen Beamten versetzte sie laut Polizeibericht einen Kniestoß ins Gesicht. Eine Atemalkoholmessung habe bei der jungen Frau einen Wert von knapp 1,4 Promille ergeben. Ihr drohten nun strafrechtliche Konsequenzen.