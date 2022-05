Bei der Konfirmation bekräftigen junge evangelische Christen ihren Glauben. In Uhldingen-Mühlhofen wurde bereits gefeiert.

Uhldingen-Mühlhofen

Bild: Eckhardt Benfer

In einem Festgottesdienst konfirmierte Pfarrer Thomas Weber (Dritter von links) neun Jugendliche in der Pfarrkiche St. Martin in Seefelden. Der Gottesdienst wurde durch eine Auswahl des Evangelischen Kirchenchors Uhldingen-Mühlhofen umrahmt. Ihre Konfirmation feierten (von links): Marie-Luisa Brink, Jasmin Knörich, Ina Odenwälder, Daliah Friedling, Luisa Neumann, Lua Heißner, Lukas Ackrath, Isabel Schönherr und Carolina Hack.