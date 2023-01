Doch. Er habe großen Respekt vor dem, was die Klimabewegung auf die Beine stellt. Wenn Jürgen Resch sagt, dass er sich nicht auf die Straße kleben würde, dann sei das keine Distanzierung von dem, was die Klimabewegung an Provokationen produziert. Jürgen Resch, der in Überlingen lebende Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hält es vielmehr für richtig, dass Protest auch aneckt. „Wenn Greta Thunberg am Samstagnachmittag vor ihrer Schule protestiert hätte, würde sie heute noch alleine dort sitzen.“

Die jüngsten Proteste in Lützerath seien ein Erfolg. Was haben sie ausgelöst? „Dass die Grünen in Krisensitzungen nun überlegen, ob sie weiterhin der FDP und der SPD Zugeständnisse machen, oder ob sie genauso heftig für ihre Themen kämpfen.“

Proteste fordern auch Umweltverbände heraus

Ob Fridays, Scientists oder Omas for Future: Ihre Forderungen hätten auch etablierte Umweltverbände zum Nachdenken gebracht, findet Jürgen Resch. Sie hätten ihnen gezeigt, was eine Harke ist. Und nun müssten sich die Verbände die Frage stellen: „Muss man nicht noch aktiver werden oder richtet man es sich bequem in Gesprächskreisen ein?“

Aber muss es Tomatensuppe auf Kunstwerken sein, oder festgeklebte Demonstranten? Er sei demonstrativ mit den Fridays mitmarschiert, sagte Resch. „Ich würde mich aber nicht auf die Straße kleben und sicher nichts mit Tomatensuppe machen, wobei nach meinem Kenntnisstand die Kunstwerke nicht beschädigt wurden.“

Resch war in Friedrichshafen ein Baumbesetzer

Resch erinnert sich an eine provokante Aktion aus Jugendtagen, die bis heute Wirkung zeige. Sie spielt in Friedrichshafen, wo er sich in den 1980er Jahren auf einen Baum setzte, der gerade gefällt werden sollte, und zwar für einen „illegalen Uferweg“, wie Resch den Abschnitt am Bodensee beschreibt. Er habe seinen vom Land damals ausgestellten Ausweis als ehrenamtlicher Naturschutzwart gezückt und erreicht, dass der Uferweg nur bis zur Schlosskirche führe. Der Abschnitt bis zur MTU sei verschont geblieben. In Erinnerung an diese Aktion habe er großen Respekt vor dem, was in Lützerath passiert.

Umwelthilfe vor Gerichten erfolgreich

Als Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) erzielt er auf juristischem Weg Erfolge: Dieselfahrverbote und die gerichtlich verfügte Ausweisung von Radwegen, oder die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Bundesregierung mehr für den Klimaschutz tun müsse, gehen auf das Konto der DUH. Quasi zur Komplettierung ihres Wirkens hält Resch es für völlig legitim, dass sich die junge Generation auf ihre Weise wehrt. Über den Protest an der Abbruchkante in Lützerath sagt er: „Das war überwiegend ein friedlicher Protest.“ Die Polizei habe „leider überreagiert“. Es gehe nicht darum, ob das Dorf erhalten bleibt, sondern darum aufzuzeigen: „Hier wird die schmutzigste Form der Stromerzeugung zelebriert.“

Lützerath im Januar 2023. Nach der Räumung soll das Dorf nun dem Braunkohletagebau weichen. | Bild: Federico Gambarini (dpa)

Er sei gespannt darauf, wie die Aktionen in einigen Jahren bewertet werden. Das Jahr 2022 sei „ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz“ gewesen. Es bleibe nur noch dieses Jahr „für die notwendigen Entscheidungen“, was daran liege, dass ab 2024 in Deutschland Vorwahlkampf herrsche.

Resch sagt weiter: „Ich vertraue nicht auf die Kraft der Politik alleine, dass sie diese grundsätzlichen Entscheidungen alleine treffen kann.“ Er sei deshalb froh, dass es Verpflichtungen wie das Pariser Klimaabkommen gibt. Er kündigt an, dass ab dem zweiten Quartal über die von der DUH eingereichten Klagen zur Einhaltung des Klimaschutzgesetzes verhandelt werde. „Unser Argument: Die bis jetzt beschlossenen Maßnahmen reichen nicht aus, um das Gesetz zu erfüllen.“

Zur Person Jürgen Resch, 1960 in Plochingen geboren, lebt in Überlingen. Er ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die Klagen gegen größere deutsche Städte führt. Im Ergebnis kam es unter anderem in Stuttgart zu Fahrverboten für Dieselfahrzeuge. Die DUH erzielt gut ein Viertel ihrer Einkünfte aus Abmahngebühren, die nach Verstößen gegen Umweltauflagen fällig werden können. Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die DUH eine ökologische Marktüberwachung betreiben und daraus auch Erträge erzielen darf.

Tempolimit durch die Hintertür?

Resch gibt sich selbstbewusst: „Mir fehlt jede Fantasie, wie wir diese Klage verlieren könnten.“ Und wenn ihre Klage tatsächlich bestätigt wird, dann muss die Regierung laut Resch „ganz kurzfristig zusätzliche Maßnahmen wie ein flächendeckendes Tempolimit ergreifen“. Die Zustimmung der Bevölkerung für ein Tempolimit sei da. In der Automobilindustrie fehle sie noch. „Aber spätestens über die Gerichte kriegen wir das hin.“