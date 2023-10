Harry Nussbaum, geboren 1936 in Wien, ist Jude. Er floh während der Zeit des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich, zusammen mit seiner Familie. Dort lebt er auch noch heute. Doch immer wieder besucht er das Gymnasium in Überlingen, um von seiner Kindheit zu berichten. Mit einem teils französischen Akzent erzählt er vor allem von den positiven Erlebnissen und glücklichen Zufällen in seiner Kindheit. Seine engere Familie überlebte den Holocaust dank dieser glücklichen Zufälle. Seine Tante und seine Cousine wurden aber nach Auschwitz deportiert und in der Gaskammer ermordet.

Zum vierten Mal am Gymnasium Überlingen

Erst im höheren Alter war Nussbaum in der Lage, sich den traumatischen Erlebnissen zu stellen. Seitdem wird er nicht müde, als einer der letzten Zeitzeugen über die Verbrechen im Dritten Reich die jüngere Generation aufzuklären. Über sein Leben nach 1945 berichtet er wenig, allein prägend war für seine Biografie die Zeit seiner Kindheit. Mit Unterstützung durch den Lions-Club Überlingen kam er bereits zum vierten Mal ans Gymnasium Überlingen.

Die Schüler des Gymnasiums hörten aufmerksam zu und stießen am Ende eine intensive Fragerunde an. Die Fragen der Schüler richteten sich an Nussbaums Wohlbefinden und er erzählte, wie wichtig ihm diese Ausflüge in die Schulen seien. Er sehe es als Pflicht, das Erlebte weiterzugeben, so dass die Schüler ihr Bewusstsein für diesen Teil der Geschichte nicht verlieren. Für ihn seien es traurige Erinnerungen, die jedes Mal wieder hochkommen. Ein kleines Lächeln huschte ihm über die Lippen, als er von seiner Familie und Freunden berichtete. „Ich hatte zwar eine Kindheit auf der Flucht, aber meine Eltern waren sehr liebevoll. Ich besaß kein Spielzeug und so baute mir mein Vater Spielzeug. Die Kleinigkeiten spielen immer eine Rolle“.

Warum Nussbaum nie eine KZ-Gedenkstätte besuchte

Die Schülerin Lena Mattes stellte ihm die Frage, ob er jemals ein Konzentrationslager besucht habe. Mit einer zögernden Antwort berichtete er: „Ich arbeitete einige Zeit in München und hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich hatte nie den Mut dafür!“

Ein Schüler wollte wissen, was Nussbaum von Leuten hält, die die Zeit des Nationalsozialismus herunterreden. Für ihn sei das Thema Antisemitismus noch nicht beendet und er werde auch nicht aufhören von der „industriellen Ausrottung“, wie er es nannte, zu berichten. Für ihn sei jede Form von Diskriminierung gegenüber ausländischen Personen eine Art von Antisemitismus und er besitze Respekt vor jeder Person, die jetzt auf der Flucht ist. Kein Mensch fliehe aus Komfortgründen, sondern habe meistens einen erschütternden Grund dafür.

Der betreuende Lehrer Dirk Köpfer bat Nussbaum am Ende der Schulstunde, dass er den Jugendlichen noch einen Satz mit auf den Weg geben möge. Darauf warf Nussbaum in den Raum: „Antisemitismus ist dumm!“