Jonathan Koch ist neuer Vizepräsident des Deutschen Segler-Verbandes (DSV) mit dem Geschäftsbereich Jugend. Gewählt wurde der 28-jährige vom Bodensee Yacht-Club Überlingen (BYCÜ) vergangenen Sonntag beim Jugendseglertreffen in Kiel. Das teilt der DSV mit. Nach drei jeweils vierjährigen Amtszeiten konnte der bisherige Jugendobmann Timo Haß vom Münchner Ruder- und Segelverein nicht wiedergewählt werden.

Als Jugendobmann leitet Koch die Geschäfte der Deutschen Seglerjugend. Er ist mit seinen 28 Jahren das jüngste Präsidiumsmitglied in der 135-jährigen Geschichte des DSV. Angst mache ihm das nicht – im Gegenteil. „Im Brüsseler Kontext bin ich eigentlich immer der Jüngste“, sagt der stellvertretende Leiter des Europabüros der baden-württembergischen Kommunen, der in Brüssel die Interessen des Gemeinde-, Städte- und Landkreistages gegenüber den EU-Institutionen vertritt. Und: „Als Schülervertreter musste ich unsere Interessen gegenüber den Lehrern, als Studierendenvertreter gegenüber den Dozenten vertreten. Daher sehe ich mein Alter eher als Motivation, mich für die Jugendlichen einzusetzen. Und ich bin mir sicher, dass ich das auch kann!“ Beim heimischen BYCÜ war Koch Jugendsprecher und Trainer, aktuell ist er Pressesprecher des Vereins. Auch in der Schule und der Uni übernahm er als Kurs- und Studierendenvertreter Verantwortung.

Koch selbst startete seine Segelkarriere mit acht Jahren im Opti. Es folgte der Laser, zeitweise 420er. Zu Uni-Zeiten bot die Segel-Bundesliga ein attraktives Format für den Studenten mit wenig Zeit, aber großer Segelleidenschaft. Als Trimmer gewann er mit seinem Team 2018 die Junioren-Champions-League. Unter dem Namen „UOL Roxyjoni“ ist Koch zudem in der eSailing-Szene international bekannt: Als erster Deutscher qualifizierte er sich für das WM-Finale 2022 in Alicante und wurde Fünfter.

Koch will Spaß und Leidenschaft am Segeln vermitteln. Als eines der wichtigsten Projekte betrachtet er die Seglerjugend Roadshow, bei der Jugendliche das Segeln auf dem heimischen See, Fluss oder Meer kennenlernen können. Und auch das Ansprechen von jungen Erwachsenen ist ihm ein großes Anliegen. Auch den grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch und das Thema eSailing möchte Koch ausbauen.