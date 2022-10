Die vergangenen Jahre waren unter anderem geprägt von Corona. Im Sport mussten zahlreiche Wettkämpfe, ja sogar Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, verschoben werden. Der sogenannte E-Sport erlebte dagegen in dieser Zeit einen wahren Boom. So auch das E-Sailing. Das ist nichts anderes als Segeln am Computer. Der große Vorteil: Man kann im eigenen Zimmer sitzen und gegen Kontrahenten auf der ganzen Welt segeln.

Jonathan Koch segelt auf dem Bodensee – und virtuell

Einer, der gut weiß, wie E-Sailing funktioniert, ist Jonathan Koch aus Überlingen. Der 27-Jährige ist in der Segel-Bundesliga für den Bodensee Yacht Club Überlingen im Einsatz. Im E-Sailing startet er unter dem Namen „UOL Roxyjoni“. Der zweite Teil ist sein Spielername und das „UOL“ bedeutet „Unicorns of Love“. Jonathan Koch managt das Team, in dem sieben internationale Spitzensegler sind – sowohl im Boot als auch am Computer. Und genau das ist das Besondere am E-Sailing.

Jonathan Koch alias UOL Roxyjoni | Bild: Unicorns of Love

„Es gibt eigentlich keinen E-Segler in der Spitze, der noch nie in einem Boot gesessen hat“, erklärt der 27-Jährige. „Es sind sogar Olympia-Medaillen-Gewinner und Weltmeister mit dabei.“ Und mittendrin ist der Überlinger – und er hat einen seiner großen Träume in diesem Jahr geschafft: Jonathan Koch hat sich als erster Deutscher überhaupt für die E-Sailing-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Mit dabei sind die zehn besten Computer-Segler der Welt von mehr als 20.000 Startern. „Ich bin wirklich überglücklich, dass ich das geschafft habe“, sagt er. „Vor allem deshalb, weil das Niveau in den vergangenen Jahren extrem gestiegen ist.“

Zur Person Jonathan Koch ist in Karlsruhe geboren, in Freiburg aufgewachsen und kam mit 16 Jahren mit seinen Eltern nach Überlingen. Mit acht Jahren begann Jonathan Koch sporadisch zu segeln. Als er nach Überlingen kam, schloss er sich dem Bodensee Yacht Club an und intensivierte das Training. Seit 2013 gehört der 27-Jährige dem Bundesliga-Team des Clubs an und ist fester Bestandteil des Teams. 2018 gewann er die Youth Sailing Champions League und nahm an der Junioren-Weltmeisterschaft im Starboot in Miami teil. Seit 2019 betreibt er auch E-Sailing und wurde dort auf Anhieb deutscher Vize-Meister. Außerdem stand er für etwa ein halbes Jahr auf Platz drei der Weltrangliste. 2021 holte er sich den deutschen Meistertitel und qualifizierte sich ein Jahr später als erster deutscher E-Segler für die Weltmeisterschaft. Für die E-Sailing Bundesliga fungierte er als Berater und Wettfahrtleiter und ist deutscher Team Captain im Nations Cup. Zudem managt er das internationale E-Sailing-Team „Unicorns of Love“, in dem sechs der sieben Mitgliedern unter den 40 besten E-Seglern sind. E-Sailing Das populärste Programm, mit dem E-Sailing praktiziert wird, ist „Virtual Sailing“. Hier gibt es eine Inshore- und eine Offshore-Variante. Dies ist gleichzusetzen mit Segeln auf Binnengewässern oder Ufernähe und Segeln auf dem offenen Meer. Die wichtigsten Entscheidungen der Spieler sind taktischer Natur. Der Wind verändert sich nach dem Zufallsprinzip. Bei Bootsberührungen spricht der imaginäre Schiedsrichter Strafen in Form von einer verminderten Geschwindigkeit für zwölf Sekunden aus. Mittlerweile gibt es zahlreiche Meisterschaften, unter anderem eine E-Sailing-Weltmeisterschaft, bei der der Sieger 10.000 US-Dollar erhält.

Der Überlinger betreibt E-Sailing keinesfalls nur nebenher. „Gerade in der Corona-Zeit war E-Sailing eine super Alternative, um die Taktik im Boot zu trainieren“, erklärt er. „Das liegt daran, dass es tatsächlich sehr ähnlich zum Segeln auf dem Wasser ist.“ Das sei auch der Grund, warum nahezu alle Spitzensegler am Computer bereits Erfahrungen im Boot haben. „Vor allem die taktischen Entscheidungen sind fast identisch“, so der 27-Jährige. „Da kommen die klassischen Computer-Nerds in der Regel nicht weit.“

Jonathan „Roxyjoni“ Koch in seinem Element: Der Bundesliga-Segler aus Überlingen gehört auch zu den besten E-Sailing-Spielern der Welt. | Bild: Carla Liehr

Ein weiterer Grund, warum E-Sailing nur schwer mit anderen Computerspielen vergleichbar ist: Sowohl der Deutsche Segelverband als auch der Weltverband aller Segelsportarten richtet Meisterschaften im E-Format aus. Selbst das Internationale Olympische Komitee hat bereits mit fünf Sportverbänden und Spieleherstellern das erste lizenzierte Olympia-Event für virtuelle Sportarten veranstaltet. Auch hier ist E-Sailing mit dabei.

Jonathan Koch im Bundesliga-Einsatz mit dem Bodensee Yacht Club Überlingen in Kiel in diesem Jahr. | Bild: DSBL/Julius Osner

Als Jonathan Koch mit E-Sailing angefangen hat, startete er am Handy. Mittlerweile ist er am Computer aktiv. Und er betreibt den E-Sport absolut ernsthaft. Auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft hat er sich eine Woche intensiv vorbereitet. „Das Turnier startet erst um 21 Uhr“, erzählt er. „Deshalb habe ich eine Woche lang am Abend E-Sailing trainiert.“ So gewöhnte er sich körperlich an die späte Startzeit, um möglichst lange fit zu sein. Und das Training hat sich absolut gelohnt, denn nun darf er zur Weltmeisterschaft reisen.

Ort und Zeitpunkt der WM steht noch nicht fest

Wann und wo sie stattfindet, steht noch nicht fest, aber eines ist klar: es wird ein Live-Event mit den weltweit zehn besten E-Seglern werden. „Dann werden wir alle an einem Ort gegeneinander segeln“, sagt der Überlinger voller Vorfreude. „Das wird dann wieder etwas ganz Anderes.“ Und auch da möchte sich der Überlinger intensiv vorbereiten, denn es ist zwar schön, mit dabei zu sein – doch eine WM-Medaille wäre natürlich noch schöner.