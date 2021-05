Martina Gremer aus Ostfildern steckt einen riesigen Strauß in der Blumenhalle der Landesgartenschau in Überlingen. Der Strauß schwebt über den Besuchern, so dass sie auf eine Leiter klettern muss, um die Gräser in die Blumenpracht stecken zu können.

Video: Hilser, Stefan

Gremer ist Floristmeisterin und freiberuflich auf vielen Gartenschauen unterwegs. Ihr Ziel lautet, die Blumenvielfalt den Besuchern nahezubringen. „Ich möchte den Besuchern den Sommer bringen, alles das, was wir in den letzten Monaten vermisst haben – Lebensfreude.“ Ihr Strauß besteht unter anderem aus Rosen, Kaiserkrone und der Orchideenart Phalaenopsis.

Bild: Hilser, Stefan

Endlich geht in der Blumenhalle das Licht an. Die Kapuzinerkirche, in der die Floristen in 14-tägigem Wechsel die ganze Welt der Blumen zeigen, war coronabedingt bislang geschlossen. „Blumen im Kopf“ heißt der Titel der Ausstellung, die bis 30. Mai zu sehen ist, bevor nach dem Plan der LGS GmbH ein neues Thema aufblühen soll.

Bild: Hilser, Stefan

Nun jedoch dürfen auf der Landesgartenschau auch Räume geöffnet werden. Die ehemalige Kapuzinerkirche mit ihrem morbiden Charme bildet dabei einen reizvollen Kontrast zu den leuchtenden Blüten.

Bild: Hilser, Stefan

Passend zum angekündigten Regenwetter über Pfingsten kommt es den Besuchern zupass, wenn sie auch in anderen Gebäuden einen Unterstand finden. So öffnet nun auch das Pflanzenhaus in den Villengärten, in dem der „Treffpunkt Baden-Württemberg“ eingerichtet wird, unter anderem mit einer Bücherausstellung von Autoren aus dem Ländle.

Bild: Hilser, Stefan

Geöffnet hat ab Samstag auch der Museumsgarten, in dem eine Balkonkasten- und Kübelpflanzenausstellung zu sehen ist. Premiere feiern die Floristen mit der ersten Blumenschau in der ehemaligen Kapuzinerkirche: „Blumen im Kopf“ heißt der Titel der Ausstellung der bis 30. Mai zu sehen ist. Weiter gibt die LGS bekannt, dass ab 28. Mai Geländeführungen für maximal 15 Gäste möglich sind.

Bild: Hilser, Stefan

Der Landkreispavillon im Uferpark öffnet ebenfalls, und zwar mit einer Ausstellung von Joanna Klakla unter dem Titel „Manuscript of Nature“.

Bild: Hanspeter Walter