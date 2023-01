Überlingen vor 1 Stunde

Jetzt geht es los! Rund 500 Menschen rufen beim Einschnellen die närrische Saison aus

Die Überlinger Fasnet hat am Dreikönigstag mit einer Traditionsveranstaltung begonnen. Selten standen zu diesem Anlass so viele Menschen zum Glockenschlag um 12 Uhr in der Münsterstraße.