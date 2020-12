von Sabine Busse

Nachdem Freddie Frinton mal wieder beim 90. Geburtstag serviert hat, nimmt das Drama seinen Lauf. Gastgeber bekommen sich beim Anspruch, die ultimative Party des Jahres zu schmeißen, in die Haare. Gäste verwechseln feiern mit saufen und sind schon lange vor dem Countdown weggetreten. Um Mitternacht landen dann Feuerzeuge im hohen Bogen auf dem Asphalt, während der beschwipste Besitzer verdutzt auf die Rakete mit brennender Lunte in seiner Hand guckt.

An diesem Abend nichts zu verpassen, kann stressig sein. Eine Freundin verbrachte den Jahreswechsel einmal im Aufzug. Der war auf dem Weg zum Dachgeschoss mit der tollen Aussicht auf die Stadt stecken geblieben. Bis der Notdienst kam, war das neue Jahr schon in vollem Gange. Ein Kollege (der Name ist nicht nur der Redaktion bekannt) war vor geraumer Zeit beim Jahreswechsel allein im Auto unterwegs, weil er sich zwischen zwei Partys nicht entscheiden konnte.

Silvester im Kreißsaal

Meine Freundin mit spanischen Wurzeln verbrachte Silvester vor Jahren im Kreißsaal. Die Geburt ihres ersten Kindes zog sich in die Länge. Je mehr es auf Mitternacht zuging, desto mehr plagte sie neben den Wehen die Sorge, auf einen Brauch ihres Heimatlandes verzichten zu müssen. Dort schluckt man um Mitternacht analog zu den zwölf Schlägen der Uhr jeweils eine Weintraube. Es ist nicht überliefert, wie er es geschafft hat, aber ihr Mann war pünktlich mit den Trauben zurück im Kreißsaal. Wenig später kam ihre Tochter zur Welt.

Mein Silvester 2019 war voller Anspielungen auf ein bemerkenswertes Jahr. Wir verbrachten den Tag in Vietnam. Tagsüber stand eine Fahrradtour mit mehreren Stopps auf dem Programm. Da es schon beim Start regnete, griff unser Tourguide den Vorschlag, zuerst Regencapes zu erstehen, erleichtert auf und zog dann sein eigenes aus der Tasche. Mit den bunten Plastikhüllen sahen wir aus wie begossene

Teletubbies.

Drachen gehören in Vietnam als Glücksbringer zu Silvesterfeiern dazu. | Bild: Sabine Busse

Beim ersten Stopp reichte man uns Begrüßungs-Drinks mit Kaulquappen-ähnlichem Inhalt. Zum Glück hatten wir den Vorsatz, nur Gekochtes und Verpacktes zu uns zu nehmen, zu dem Zeitpunkt längst abgelegt. Im Anschluss lernten wir in 30 Minuten das Bauernleben kennen und pflanzten Setzlinge. Als Nächstes paddelte uns – immer noch im Regen – ein freundlich lächelnder älterer Herr, mit dem wir uns nicht verständigen konnten, über einen See. Das geflochtene Boot glich einem großen Einkaufskorb. Und dann war da noch die Fußmassage.

Abends kam der Höhepunkt: Eine Party mit Showprogramm, das ausschließlich vom Hotelpersonal bestritten wurde. Der Manager entpuppte sich als leidenschaftlicher Karaoke-Sänger mit einem erstaunlich großen Repertoire. Auch der Rest der Belegschaft hatte viele Talente. Ein als Zauberer agierender Kellner steuerte am Ende seiner Darbietung mit einer lebenden Schlange auf meine Tochter zu. Im letzten Moment entschied er sich um und legte dem Jungen neben ihr das Tier auf die Schulter. Wäre er bei der ersten Zielperson geblieben, hätte die Party einen anderen Verlauf genommen.

Zum Glück konnte der Tisch gelöscht werden

Auch die vielen Teelichter, die die Zahl 2020 formten, waren rückblickend keine gute Idee. Pünktlich um 24 Uhr entzündet, sorgten sie für einen festlichen Anblick. Eine halbe Stunde später war das Wachs der dicht an dicht stehenden Kerzen so heiß, dass alles lichterloh brannte. Zum Glück konnte der Tisch rechtzeitig gelöscht werden. Wir waren ein bisschen erleichtert, als wir diesen denkwürdigen Tag hinter uns hatten. Wir hatten ja keine Ahnung, was uns 2020 alles erwartete!