25 Mal ist Uwe Schröder vergangenes Jahr mit seinem E-Bike von Überlingen zum Haldenhof geradelt, über St. Leonhard, das Feigental, Aufkirch, die sieben Churfirsten oder den Hödinger Berg. Allerdings nicht allein zum Spaß, sondern stets mit bis zu zwölf weiteren Fahrradfahrern im Schlepptau – „Feriengäste, aber auch Einheimische“, wie er sagt.

Uwe Schröder vor Schloss Rauenstein. | Bild: Jürgen Baltes

Bis zu seiner Pensionierung vor vier Jahren war Schröder Polizist, er leitete den Markdorfer Polizeiposten und zuletzt den Ermittlungsdienst in Überlingen. Als ehrenamtlicher Gästeführer bei der Landesgartenschau sei ihm dann die Idee gekommen, an seinem Hobby, dem Fahrradfahren, auch Gäste teilhaben zu lassen.

Und so sei gemeinsam mit der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH die Idee zur dreieinhalbstündigen Panorama-Tour entstanden. Die hatte Schröder bisher kostenlos angeboten, einfach weil er „Spaß daran“ hatte. Noch heute habe er Kontakt zu manchen Teilnehmern, darunter auch etliche Neubürger.

Fahrradhändler plant etwa 80 Termine im Sommer

Dieses Jahr ist Schröder noch häufiger unterwegs. Neben der wöchentlichen Panorama-Tour, die immer mittwochs stattfindet, bricht er auch noch dienstags zur sechsstündigen „Großen Linzgau Tour“ ins Hinterland auf. Die ersten Termine finden am 11. und 12. April statt. Allerdings ist der ehemalige Polizist jetzt nicht mehr in Eigenregie unterwegs, sondern im Auftrag des Fahrradhändlers Weidemann, für den er bislang schon einmal pro Woche im Verleih gearbeitet hat.

Offenbar hat der Fahrradhändler entdeckt, dass geführte Touren ein interessantes Segment sind – und selbst eine Aktiv-Tour ausgearbeitet, die über Hohenbodman nach Bonndorf führt. Insgesamt dürfte man damit und mit den Terminen von Uwe Schröder auf knapp 80 Termine im Sommerhalbjahr kommen, schätzt Weidemann-Mitarbeiter David Küppers, der die Aktiv-Tour leitet.

Kostenlos werden die Touren künftig nicht mehr angeboten. Sie kosten zwischen 35 und 55 Euro. Und es gibt weitere Pläne: Thementouren seien ebenso denkbar wie kulinarische Touren, erzählt Küppers. Geplant seien für diesen Sommer zudem Fahrsicherheitstrainings für E-Bike-Einsteiger. Die Idee liegt nahe, wenn man in andere Städte schaut. Beispielsweise in Radolfzell hat ein Fahrradhändler schon längst eigene Eventabteilungen aufgebaut.

Dietmar Kopp übernimmt Touren für den Schwarzwaldverein

Neben dem Fahrradhändler gibt es diesen Sommer noch einen weiteren Anbieter von Fahrradtouren in Überlingen, den Schwarzwaldverein. Der hatte eigentlich vor vielen Jahren die letzte geführte Radtour angeboten – schlicht, weil sich niemand mehr fand, der sie geleitet hätte. Doch nun hat sich mit Vereinsmitglied Dietmar Kopp, einst langjähriger Vorsitzender des Umweltverbands BUND in Albstadt, ein erfahrener Tourenführer gefunden. Kopp war bereits auf der Alb und den Kanaren unterwegs.

Wanderführer Dietmar Kopp auf La Gomera. Ab Mai leitet er Fahrradtouren rund um Überlingen. | Bild: Jürgen Baltes

Bis Oktober möchte Kopp jeweils am ersten Samstag des Monats in den Sattel steigen und seinen Gästen die Region rund um Überlingen zeigen. Los geht‘s am 6. Mai von Überlingen über Ludwigshafen bis nach Konstanz. Die erste Tour ist dem Bildhauer Peter Lenk gewidmet, dessen Skulpturen an jeder Station besucht werden – inklusive Besuch der Werkstatt des Künstlers in Bodman.

Bei einer weiteren Tour könnte sogar eine persönliche Führung Lenks auf dem Programm stehen. „Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen“, bekräftigt Kopp. Das weitere Programm steht noch nicht genau fest. An sonnigen Tagen werde man sich schattige Wege suchen, nach einer Regenperiode eher asphaltierte Strecken. Überall aber möchte Kopp seinen Gästen Einblicke in Flora und Fauna der Region geben. Bei regem Interesse seien auch weitere Termine denkbar.

Weitere Fahrradtouren Rund um Überlingen finden Interessierte auch weitere Anbieter von Fahrradtouren. So bietet etwa die Wandervereinigung Sipplingen geführte Touren an. Und auch der ADFC organisiert regelmäßig Ausfahrten, allerdings hauptsächlich im Bereich Friedrichshafen.