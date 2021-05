Ein neues Konzept steht hinter den Plänen, die Florian Semet und das Unternehmen Lake Invest mit einem Radlerhotel im Hanggeschoss zwischen Lindenstraße und Münsterstraße in Überlingen verfolgen. Die Räume haben seit den 1980er Jahren schon viele Nutzungen erlebt – von einem Drogeriemarkt über ein Fitness-Studio bis hin zu einem kulturellen Treff, diesen allerdings nur wenige Wochen.

Räume liegen seit fünf Jahren brach

Doch auch das liegt inzwischen fünf Jahre zurück. Seitdem lagen die Räume weitgehend brach. Schon vor dem Hintergrund einer künftigen Nutzung der Räume sieht der neue Eigentümer hier ein innovatives Vorhaben. Die Etage zu neuem Leben erwecken will das Unternehmen Lake Invest, das bei der Stadt einen Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung des Projekts gestellt hat. Die grundsätzliche Zustimmung des Bauausschusses zu der geplanten neuen Nutzung ist erforderlich, da die Immobilie innerhalb des ausgewiesenen Sanierungsbereichs Altstadt III Nord liegt.

Meersburg Denkmal wird wachgeküsst: Aus dem Bresthaus soll ein Fahrradhotel werden Das könnte Sie auch interessieren

Bauausschuss stimmt dem Vorhaben grundsätzlich zu

Nachdem das Gremium nun grünes Licht gegeben hat, muss der Vorhabenträger noch auf die Baugenehmigung warten. Doch nach zahlreichen Sondierungsgesprächen im Vorfeld ist Florian Semet hier guter Dinge. Rückhalt für das Projekt habe der auch bei den Touristikern verspürt, wie der Investor erklärte.

Überlingen als Fahrradstadt In der Stadt gibt es potenziellen Bedarf für ein Radler-Hotel. Wer zwischen Frühling und Herbst auf Promenade, Hafenstraße, Münsterstraße oder Bahnhofstraße blickt, hat daran keinen Zweifel. Neben der rasant wachsenden Zahl von E-Bikern gibt es sportliche Kilometerfresser auf dem Rennrad, gemütliche Trekking-Tourer und sicher bald wieder ganze Pulks von Radlern, die den See ganz oder teilweise umrunden.

Mancher trauert daher noch heute einem Projekt nach, das vor 15 Jahren in verschiedener Hinsicht schon am Puls der Zeit war. Eine gemeinsame Tochter des gemeindepsychiatrischen Zentrums (GpZ) und der Sozialen Dienste (SKID) hatte im Jahr 2005/2006 zur Sanierung des Ostbads die Integration eines neuen Radlerhotels angeregt. Geplant war, hier auch Arbeisplätze für Menschen mit einem Handicap zu schaffen. Was zunächst in den Gremien auf großes Wohlwollen gestoßen war, wurde nach Bürgerprotesten fallengelassen.

Erst vor wenigen Jahren nahm das GpZ seinen aktuellen Standort in der Oberen Bahnhofstraße für ein Radlerhotel ins Visier. „Doch nachdem die Stadt jetzt Pläne für ein Hotel an der Schlachthausstraße hat, haben wir das aufgegeben“, sagt GpZ-Chef Ingo Kanngießer. Wobei er dem Standort nahe der Zimmerwiese einiges abgewinnen kann. Als Low-Budget-Hotel habe die zentrale Lage durchaus Charme. Das Vorhaben zwischen Münster- und Lindenstraße zielt nur auf kurze Aufenthalte und sieht nach dem aktuellen Stand zahlreiche kleine Zimmer, doch als Ergänzung die wichtigste Infrastruktur nicht nur für Durchradler, sondern auch für junge Durchreisende vor.

Innenhof von der Gradebergstraße und der Münsterstraße her zu erreichen

Nach den vorliegenden Plänen wird sich außen nur wenig ändern an dem Gebäude, dessen Innenhof über ein Tor von der Gradebergstraße und der Münsterstraße aus zu erreichen ist. Lediglich im Inneren ist ein Umbau vorgesehen. Die Planer haben die zur Verfügung stehenden Flächen hier voll ausgeschöpft und auf dem vorgelegten Grundriss 39 Kabinen mit insgesamt 55 Betten ausgewiesen.

Seit mehreren Jahren liegen die Räume im Hanggeschoss unter dem Parkdeck zwischen Lindenstraße und Münsterstraße brach. Nicht nur Radelnde, auch junge Durchreisende sollen hier künftig willkommen sein. | Bild: Hanspeter Walter

Kabinen erinnern an Kajüten eines Kreuzfahrtschiffs

Die Anordnung erinnert an die Kajüten eines Kreuzfahrtschiffs. Auch das weitere Konzept ist höchst funktional gehalten, weist eine kleine Lobby, E-Bike-Ladestationen und einen Trockenraum auf. „Minimalistisch, aber sehr stylisch“, nennt Florian Semet den Ansatz. Kleiner Luxus soll eine Sauna mit Ruheraum sein. Der Betrieb ist mit einem Self-Check-in-System vorgesehen. „Alles funktioniert per Smartphone, von der Reservierung bis zum Einlass“, betont der Vorhabenträger.

Überlingen Mit Holzpfosten gegen rasende Radler: Gastwirt stellt mobile Poller in Fußgängerzone auf – Stadt kritisiert eigenmächtige Aktion scharf Das könnte Sie auch interessieren

Angebot zielt auf Kurzaufenthalte

„Städtebaulich wird es keinerlei Veränderungen geben“ , erläuterte der Sanierungsbeauftragte Ansgar Schmal in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Technik und Verkehr. Die Baumaßnahmen würden größtenteils in den Innenräumen vorgenommen. Die Erschließung erfolge über den Innenhof, der von der Münsterstraße und der Gradebergstraße zugänglich ist. Die Umnutzung zu einem Radlerhotel mit dem Schwerpunkt Kurzaufenthalte entspreche den Zielen des Städtebauförderprogramms.

Fahrräder können im Gebäude und auf dem Parkdeck abgestellt werden

Stellplätze für die Fahrräder seien im Gebäude und auf dem bestehenden Parkdeck vorgesehen, erklärte Schmal auf Nachfrage von Stadtrat Lothar Thum (ÜfA/FWV). „Der Grundriss ist schon ziemlich heftig“, diagnostizierte Kristin Müller-Hausser (BÜB+): „Die haben ja so gut wie alle kein Tageslicht, so wie ich das erkennen kann. Wie sieht es denn mit Belüftung und Brandschutz aus bei so engen Verhältnissen?“#

Warnhinweis am Radweg bei Brünnensbach. Überlingen ist im Sommer beliebtes Ziel von Radtouristen, entweder für einen Tagesausflug oder als Station bei der Umrundung des Bodensees. | Bild: Hanspeter Walter

Noch keine Debatte über Grundriss oder baurechtliche Fragen

Noch gelte es nicht über den Grundriss und baurechtliche Fragen zu befinden, erklärte Baubürgermeister Matthias Längin. Dies sei Sache des Baurechtsamts, wenn der Bauantrag konkretisiert sei. Ein Brandschutzkonzept liege vor und insofern sei das Vorhaben genehmigungsfähig. Florian Semet erklärte auf Nachfrage, es gebe auch ein modernes Belüftungskonzept. Schließlich wolle man den Gästen eine hohe Aufenthaltsqualität bieten.

Überlingen Radler fühlen sich unsicher und gestresst: Überlingen bekommt bei Umfrage des Fahrradclubs die schlechteste Note im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Zielgruppe sind auch junge Leute, die einen Kurzaufenthalt planen

„Die Nebenräume sind tatsächlich sehr dürftig gehalten“, sagte Ulrich Krezdorn (CDU): „Doch das geht uns ja nichts an.“ Ihm komme es insbesondere darauf an, dass die Räume genutzt würden. „Das wird der Markt schon richten“, ergänzte Bürgermeister Längin: „Der Investor wird schon wissen, was er tut.“ Auch er sei froh, dass das Gebäude überhaupt wieder eine Nutzung erfahre und hoffe, dass es angenommen werde. Daran hat Semet keine Zweifel, der neben den Radlern auch junge Leute ansprechen will, die einen kurzen Aufenthalt planen. „Für die Innenstadt wird es mit Sicherheit eine Bereicherung werden“, sagt er, „mit einem Angebot, das völlig neuartig sein wird.“