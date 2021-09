Der Briefkasten am Rathaus in Überlingen ist nicht sicher und war zumindest zeitweise zu voll. Ausgefüllte Briefwahlunterlagen könnten herausgefischt werden. Auf eine Presseanfrage dazu reagierte die Stadtverwaltung nicht. Das Regierungspräsidium Tübingen erläuterte jedoch ganz eindeutig, was es jetzt von Oberbürgermeister Jan Zeitler erwartet.

Der Briefkasten am Überlinger Rathaus hat einen so großen Einwurfschlitz, dass eine Hand problemlos hineingreifen kann, und eventuell Zugang zu den Wahlunterlagen erlangt. Zudem war der Briefkasten am vergangenen Samstag und Sonntag so voll, dass