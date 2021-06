von Sabine Busse

Bisher konnte Leonie Rittmann Jugendliche hauptsächlich an den üblichen Treffpunkten, wie am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aufsuchen, da das Jugendcafé bis vor Kurzem geschlossen und Gruppenangebote nicht möglich waren. Die Corona-Auflagen machen die mobile Jugendarbeit nicht gerade einfacher. „Im Moment mache ich vor allem Einzelbetreuungen in der Rampe und plane unser erstes Projekt“, sagt Leonie Rittmann. Nach ihren ersten Eindrücken gefragt, sagt sie: „Ich bin erstaunt, wie wenig in dieser Stadt für Jugendliche angeboten wird.“

Kontakt zu mehr Jugendlichen aufbauen lautet das Ziel

Carlos Goeschel hat in den vergangenen Wochen seine neue Kollegin bei allen Behörden und Institutionen vorgestellt, die bei Problemen von oder Konflikten mit Jugendlichen als Ansprechpartner wichtig sind. Dazu waren sie gemeinsam in der Stadt unterwegs und haben das Gespräch gesucht. „Das Ziel ist es, künftig auch mehr mit Jugendlichen ohne Fluchthintergrund und Mädchen in Kontakt zu kommen“, erläutert Carlos Goeschel.

Im vergangenen Jahr hatte er intensiv für eine Verstärkung der mobilen Jugendarbeit in Überlingen geworben. Die Arbeit erfuhr zwar von den meisten Ratsfraktionen viel Wertschätzung, gleichzeitig musste die angespannte Haushaltslage im Blick behalten werden.

Da Leonie Rittmanns Stelle zu 90 Prozent über Projektgelder finanziert wird, fällt die Belastung für die Stadt nun relativ gering aus. Angesiedelt sind beide Streetworker bei der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe. Die hat auch den Antrag zur Förderung im Rahmen des Projekts „jung, männlich, geflüchtet“ bei der Diakonie Baden-Württemberg gestellt und die Mittel für Rittmanns Stelle für zwei Jahre zugesichert bekommen.

Folgeaktion der Rikscha-Tour geplant

Da Carlos Goeschel bereits intensiv mit jungen Flüchtlingen arbeitet, können sie den Kreis der Jugendlichen nun erweitern. Das erste Projekt der beiden Überlinger Streetworker, um das sich zurzeit vor allem Leonie Rittmann kümmert, wird im Sommer stattfinden. „Was geht eigentlich in Deutschland?“ haben sie es überschrieben.

Man könnte es als eine Folgeaktion der Rikscha-Tour aus dem vergangenen Jahr bezeichnen. Als Goeschel mit jungen Flüchtlingen mit dem Fahrrad durch einige neue Bundesländer fuhr, fiel ihm auf, wie wenig die Jugendlichen voneinander wissen und immer noch vorgefertigte Meinungen über „Ossis“ und „Wessis“ existieren.

Im Sommer wollen die beiden Streetworker das ändern und mit Jugendlichen aus Überlingen zwei Wochen zu Fuß durch Deutschland wandern. Gestartet wird im Osten; wo, steht noch nicht fest. Leonie Rittmann ist gerade mit Organisationen in Dresden im Gespräch. „Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren brauchen Gemeinschaft, Bewegung und Abenteuer“, erläutert Carlos Goeschel. Dass man das auch ohne Drogen oder leichtsinnige Aktionen bekommen kann, wollen sie ihnen bei der Tour durch Deutschland demonstrieren.