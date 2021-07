Überlingen vor 26 Minuten

In Hörweite zur Landesgartenschau: Über Anwohner, die sich einfach nur genervt fühlen

Ausgerechnet Gernot Hassknecht. Der Motzknochen aus der „heute-show“ brachte ein in Goldbach wohnendes Rentnerehepaar in Aufruhr. Ingeborg Borowski und Aloys Jaskolski wohnen nur einen Steinwurf von der Landesgartenschau entfernt, und es nervt sie kolossal, was von dort an Lärm herüberschallt. Ab und zu, sagte Jaskolski nach einem Auftritt Hassknechts auf der LGS-Bühne, „muss man sich auch mal Luft verschaffen“.