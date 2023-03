Manchmal braucht es Druck von außen, um intern Tempo zu machen. Als früherer Bürgermeister weiß Roland Portmann, dass das so ist und wie Verwaltungsapparate funktionieren. Der in Überlingen wohnende Rentner ärgert sich darüber, dass im neuen Fahrplan der Weißen Flotte die frühe Verbindung um 8.40 Uhr gestrichen wurde, mit der Folge, dass größere Rundfahrten ab Überlingen nicht mehr möglich sind.

Das erste Schiff startet 2023 erst um 10.10 Uhr von Überlingen aus. Er komme mittags dann nicht mehr auf das Schiff nach Konstanz, bemängelt Portmann, sondern erst dreieinhalb Stunden später, und zwar mit der Folge, dass man erst um 18.15 Uhr in Schaffhausen ankommt.

Zur Person Roland Portmann stammt aus Nordrhein-Westfalen und machte erstmals 1981 am Bodensee Urlaub. Portmann arbeitete früher als Bürgermeister in Weissach im Landkreis Böblingen, später bei Porsche. Er ist seit 2013 pensioniert und wohnt seitdem mit seiner Frau Waltraud Portmann, die bis zu ihrer Pensionierung 2021 im Burgbergkindergarten als Erzieherin arbeitete, im eigenen Haus in Überlingen. Seit seinem Wohnortswechsel nach Überlingen fühle sich sein Leben immer wie Urlaub an.

Leinen los: Die neue Schifffahrtssaison auf dem Bodensee startet am 2. April. Im Bild die MS Überlingen.

Warum die frühe Verbindung?

„Das ist eine Zumutung“, schreibt der frühere Bürgermeister von Weissach im Landkreis Böblingen in einer E-Mail an die Bodenseeschifffahrtsbetriebe (BSB) in Konstanz. Er betont, dass er sich, wie in den zehn Jahren zuvor, eine Jahreskarte gekauft habe, eben in der Hoffnung, ab Überlingen den ganzen See an einem Tag befahren zu können. Nun aber finde er keine Möglichkeit mehr, von Überlingen über Kreuzlingen, Rohrschach nach Wasserburg zu kommen, um dann noch am gleichen Tag das Schiff zurück nach Überlingen zu erwischen. 2019 habe er sich zum selben Thema schon einmal bei den Bodenseeschifffahrtsbetrieben (BSB) gemeldet, worauf die Möglichkeit in den Fahrplan 2020 wieder eingebaut worden sei. Für den Fahrplan 2023 müsse er nun konstatieren, so Portmann: „Erheblich weniger Leistungen für deutlich erhöhte Preise.“

Wie begründet die BSB die Streichung?

Die Entscheidung, den Früh-Kurs ab Überlingen ab diesem Jahr nicht mehr anzubieten, sei aus ökonomischen und aus ökologischen Gründen heraus getroffen worden, teilte Christopher Pape, Pressereferent der BSB, dem SÜDKURIER mit. Das Kursschiff ab Überlingen um 8.40 Uhr sei in den vergangenen Jahren von „immer weniger“ Passagieren beansprucht worden. „Die durchschnittliche Fahrgastzahl liegt meist im einstelligen Bereich.“ Vor der Abfahrt ab Überlingen müsse das Schiff von Uhldingen nach Überlingen überführt werden. „Stellt man der geringen Nutzerzahl die extrem gestiegenen Energiekosten gegenüber, ist keine Kostendeckung mehr gegeben.“

Christopher Pape: „Wir sprechen von 128 Fahrtagen im Jahr 2022, was rund 1800 Kilometern entspricht und einem Gesamtverbrauch von rund 5700 Litern. Wir sparen durch die Maßnahme also rund 5700 Liter Kraftstoff und somit rund 15 Tonnen Kohlendioxid.“

Warum das Kursangebot um 8.40 ab Überlingen nicht mehr in dem Ausmaß wie in früheren Jahren genutzt wird, könne sich die BSB nicht sicher erklären. Eine Möglichkeit könne in dem in den letzten Jahren verbesserten Busangebot in 15-minütigem Takt liegen. Pape meint die Seelinie 7395, die für Fahrten zu den Häfen in Uhldingen oder Meersburg genutzt würden, um die Schiffe dann dort erst zu nutzen.

Wie bewertet die Stadt die Streichung?

Wurde der neue Fahrplan mit der Stadt Überlingen oder mit dem Geschäftsführer der städtischen Tourismusgesellschaft ÜMT abgesprochen? Auf entsprechende Anfrage ging die Pressestelle des Rathauses nicht direkt ein, verwies aber auf weiterhin bestehende Angebote.

Fahrgäste, die das Schiff um 10.10 Uhr nehmen, könnten in Meersburg um 12.25 Uhr in Richtung Friedrichshafen/Lindau weiterfahren, die Rückfahrt ab Friedrichshafen sei um 14.30 Uhr, 16.30 Uhr oder 17.30 Uhr mit Umstieg in Meersburg bis Überlingen möglich. „Somit können die Fahrgäste auch weiterhin eine Rundfahrt mit dem Schiff von Überlingen in den Obersee unternehmen.“ Auch eine Fahrt nach Lindau und zurück sei möglich, Ankunft dort aber erst um 15.55 Uhr und Rückfahrt bereits um 16 Uhr. Ein Aufenthalt in Lindau wie bei der bisherigen Frühverbindung mit Ankunft um 12.50 Uhr entfalle damit. Die städtische Pressestelle verweist darauf: „Alternativ kann weiterhin eine der Strecken nach Lindau oder zu anderen Zielen am Obersee mit der Bahn und eine Strecke mit dem Schiff unternommen werden.“

Hat die Streichung Folgen für das touristische Angebot?

Die Frage nach den Folgen für das touristische Angebot beantwortete die städtische Pressestelle wie folgt: „Überlingen hat eines der umfangreichsten Schifffahrtsangebote am Bodensee. Neben den Schiffen der BSB verkehren ab Überlingen auch der Schifffahrtsbetrieb Held und die CMS Schifffahrt, beide mit Fahrten insbesondere zur Insel Mainau, der Schifffahrtsbetrieb Deinis mit Verbindungen nach Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen sowie ganzjährig das Pendelschiff der Personenschifffahrt Giess nach Konstanz-Wallhausen.“ Durch das Angebot der privaten Schifffahrtsbetriebe gebe es auch vor und nach dem Saisonstart der BSB Schiffsverbindungen ab Überlingen.