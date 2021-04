von Lorna Komm

In der Nacht zum 1. Mai – der Walpurgisnacht, wenn auch die Hexen auf dem Weg zum Brocken sind – sind vielerorts in ganz Deutschland auch Verliebte unterwegs, um ihrer jeweiligen Angebeteten einen hübsch geschmückten Maibaum zu stellen.

Verziert mit bunten Bändern oder dekoriert mit einem roten Herz. Beschriftet mit Namen der Liebsten oder zumindest dem Anfangsbuchstaben, damit auch jeder weiß, wem der Baum als Zeichen der Liebe gilt.

Der Brauch des Maibaumstellens Neben den Maibäumen auf öffentlichen Dorfplätzen, meist mit dazugehörigem Fest, gibt es die Tradition, dass die unverheirateten Männer ihrer Freundin oder Angebeteten einen Maibaum vor das Fenster stellen. In Schaltjahren hingegen sind die unverheirateten Frauen dran, ihrem Liebsten einen Baum zu stellen. Regional unterschiedlich sind dabei die Bräuche zum Aufstellen, Schmücken und zum Abholen. Zumeist wird eine junge Birke verwendet und diese dann mit buntem Krepppapier geschmückt. Oftmals wird ein Herz aus Holz gesägt, rot angemalt und der Name der Liebsten eingraviert oder darauf geschrieben. Ein perfekter Maibaum hat einen dünnen Stamm, ist aber relativ hoch und hat eine schöne Krone. Der Brauch soll im 17. Jahrhundert entstanden sein. So soll das Maibaumstellen ursprünglich ein Teil des sogenannten „Mailehenbrauchs“ gewesen sein. Dabei soll es sich um eine Art von dörflicher Partnervermittlung gehandelt haben. Zahlreiche Brauchtumsforscher und Veröffentlichungen haben sich schon mit dem Maibaumstellen beschäftigt.

Doch wie so oft bei alten Traditionen ist es eine Gratwanderung zwischen Spaß und Konflikt mit dem Gesetzbuch. So ist es verboten, einfach mit der Säge in den Wald zu stapfen und sich ein passendes Bäumchen zu fällen. „Einen Baum ohne Erlaubnis zu fällen, ist ganz einfach Diebstahl“, erklärt Jürgen Holzwarth, Geschäftsbereichsleiter Waldnaturschutz des Forstbezirks Altdorfer Wald des Forsts Baden-Württemberg.

Holzwarth empfiehlt, einen Privatwaldbesitzer zu fragen, ob man dort einen Baum holen dürfe. Im öffentlichen Wald gehe das nicht, erklärt der Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit weiter: „Wir haben restriktive Vorgaben. Um einen Baum zu fällen, braucht man Zertifikate.“

Schutzkleidung und Sägeführerschein sind Pflicht im Wald

Wer mit der Kettensäge arbeiten wolle, brauche dementsprechend Schutzkleidung und den sogenannten Sägeführerschein. Neben der Gefahr für den eigenen Körper bestehe außerdem die Gefahr, beim Fällen andere Bäume in der Nähe zu beschädigen, erläutert Holzwarth. In den etwa 4000 Hektar Staatswald des Bodenseekreises, die zum Forst Baden-Württemberg gehören, seien ihm allerdings keine größeren Schäden durch die Tradition bekannt.

Gefährlicher Transport eines Maibaums Konflikte mit rechtlichen Vorschriften kann aber auch der Transport des teilweise doch sehr langen Maibaums bergen, wie ein Jugendlicher aus der Region von seinen Erfahrungen im vergangenen Jahr berichtet. Mit drei Freunden zusammen sollte der jeweiligen Partnerin eine Überraschung bereitet werden. „Unsere Freundinnen und wir wohnen alle in verschiedenen Orten“, erzählt Lars. Der SÜDKURIER nennt ihn hier Lars. Sein richtiger Name ist der Redaktion bekannt. Von der Polizei wurde die Gruppe für den riskanten Transport eines Maibaums verwarnt. Lars bleibt anonym, um nachträglich nicht doch noch eventuell rechtlich belangt zu werden. Seine Geschichte steht an dieser Stelle sinnbildlich dafür, wie gefährlich der Einsatz für die Liebe werden kann. Denn die Jugendlichen hätten einen Verkehrsunfall verursachen können. „Wir sind die halbe Nacht unterwegs gewesen und haben Maibäume in Meersburg, Salem, Owingen und Konstanz gestellt“, berichtet Lars. Die Bäume hatten sie unrechtmäßigerweise aus dem Wald. Bei einer Stadtdurchfahrt habe sie dann die Polizei angehalten „Natürlich waren wir sehr auffällig“, gibt er zu. Der etwa vier Meter lange Baum ragte vorne und hinten über das Auto hinaus, zudem war er auf dem Dach nicht befestigt, sondern wurde von den beiden Mitfahrern auf der Rückbank festgehalten. „Dazu saßen sie bei heruntergekurbelten Fenstern auf den Türen“, erzählt der junge Mann. Die beiden Polizeibeamten hätten die sonderbare Fracht unterschiedlich aufgenommen. Während der Jüngere „ziemlich sauer“ war, wie Lars rückblickend beschreibt, hätte der ältere Beamte eher amüsiert und verständnisvoll reagiert. Ein eingehender Funkspruch löste die Situation auf. „Da haben wir wohl Glück gehabt, dass wir außer einer Ermahnung keine Strafe bekommen haben“, sagt Lars abschließend.

In der Nacht zum 1. Mai stellen Verliebte einen Maibaum, geschmückt mit bunten Bändern oder einem roten Herz mit Namen, vor das Haus des Partners. | Bild: Lorna Komm

„Das ist nie ein Thema gewesen“, bestätigt auch Revierförster Walter Städele. In sein Zuständigkeitsgebiet fallen Privat- und Gemeindewälder in Frickingen, Owingen und Heiligenberg sowie die Gemarkungen Überlingen-Lippertsreute und Überlingen-Bambergen.

Revierförster Walter Städele | Bild: Südkurier-Archiv

Weder früher noch in den vergangenen Jahren habe man Probleme mit unberechtigtem Maibaumschlagen gehabt, sagt Städele: „Hier haben viele ihren eigenen Wald.“