Wenn sich die allererste und die amtierende Vorsitzende eines Vereins treffen, gibt es viel zu erzählen. Eine Generation liegt zwischen Susanne Behling, die den Familientreff Kunkelhaus mit aus der Taufe hob, und Freya Kölble, die mit ihren 30 Jahren genauso alt ist wie der Verein, dem sie seit über einem Jahr vorsteht.

Interessiert lauscht die aktuelle Vereinschefin der Mitgründerin, was die Vorstandsarbeit damals ausmachte: „Es herrschte Aufbruchstimmung“, schildert Susanne Behling den Tatendrang der Elterninitiative, die sich zunächst in den Seeschulen und dann im Kunkelhaus in der Hafenstraße 13 traf. „Viele Mütter haben noch nicht gearbeitet und daher Zeit gehabt.“

Wenig Zeit fürs Ehrenamt

Dass dies heute anders aussieht, weiß Freya Kölble als dreifache berufstätige Mutter aus eigener Erfahrung: „Wir sind nur noch zu fünft statt zu neunt im Vorstand.“ Dies sei zum einen der gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, zum anderen habe die Pandemie wie ein Brennglas gewirkt. „Für uns ist das persönliche Miteinander sehr wichtig“, betont sie, doch dieses habe über längere Zeit nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Susanne Behling nickt wissend: „Früher gab es keine Online-Veranstaltungen, jetzt muss man mit der Zeit gehen.“

Dennoch stellen beide Frauen Gemeinsamkeiten fest. „Dass es diese Institution gibt, ist wichtig für Leute, die herziehen“, betont die allererste Vorsitzende, die damals selbst ihrem Mann aus Hamburg nach Überlingen folgte. So hätten sich im Verein vor allem die getroffen, die keine Familie vor Ort hatten. Freya Kölble bestätigt, dass der Verein nach wie vor eine wichtige Begegnungsstätte für Eltern und Kinder sei: Sowohl am ehemaligen Standort in der Schlachthausstraße als auch jetzt im Familienzentrum Altstadt in der Krummebergstraße lege man Wert darauf, Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern zu integrieren.

OB lobt Treff in höchsten Tönen

Dass diese Anlaufstelle in der Stadt geschätzt wird, verdeutlicht Oberbürgermeister Jan Zeitler anlässlich der Jubiläumsfeier des Vereins: In höchsten Tönen lobt er die „herausragende Einrichtung“, die für ihn als tragende Säule nicht mehr aus Überlingen wegzudenken sei. Für den Bodenseekreis als dritten Partner hebt Sozialdezernent Ignaz Wetzel die Bedeutung der Vereinsarbeit heraus. Während die Stadt die Räumlichkeiten und das Jugendamt die Fachkräfte stelle, sei der Verein die dritte, entscheidende Kraft: „Ihr Engagement ist ehrenamtlich und das kann man nicht hoch genug schätzen.“ Als gute Seele würdigte der Sozialdezernent seine Kollegin Martina Fahlbusch-Nährig, die den Verein seit fast 30 Jahren als sozialpädagogische Fachkraft des Jugendamts begleitet. Sie kann aus dieser Zeit von guten, aber auch von schwierigen Zeiten berichten und ist sich dabei einer Sache sicher: „Wir alle haben es in diesen 30 Jahren geschafft, eine ganz solide Einrichtung für Überlingen auf die Beine zu stellen.“ Für eine besondere Zäsur habe Corona gesorgt: „Während der Pandemie haben alle Treffs versucht, Kontakt zu halten und kreative Dinge zu entwickeln“, benennt Martina Fahlbusch-Nährig beispielhaft die „Post aus dem Familientreff“, die es auch weiterhin wöchentlich per Rundmail gebe. Außerdem seien Gruppenangebote, bei denen es möglich gewesen sei, auf online umgestellt worden. „In dieser Zeit ist auch unsere Online-Elternbildung entstanden, die uns als Mehrwert geblieben ist“, ergänzt die Sozialpädagogin.

Angebot entwickelt sich weiter

Um am Puls der Zeit zu bleiben, entwickle man im Team immer wieder neue bedarfsgerechte Angebote. Mit „Schritt für Schritt – mein Kind im Blick“ könne man nun etwas im kreativen Bereich bieten, das sich an die Krabbelgruppe anschließe. „Groß und Klein auf einem Bein“ sei eine gefragte Bewegungsgruppe für Eltern mit Kindern ab dem Laufalter. „Was auch supergut läuft, ist der Vätertreff“, beschreibt Martina Fahlbusch-Nährig eine Austauschrunde zum Familienalltag aus Vätersicht.

Dass sich aus solchen Angeboten Freundschaften fürs Leben entwickeln können, kann auch Susanne Behling berichten: „Wir sind noch 18 Frauen aus der damaligen Zeit, die sich regelmäßig treffen“, verrät die allererste Vorsitzende. Auch ihre Männer hätten sich damals zusammengetan und träfen sich immer noch. „Das ist gelebter Familientreff“, stellt sie zufrieden fest.