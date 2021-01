Tiefdruckgebiet Dimitrios hat seit vergangener Woche für ordentlich Schnee gesorgt. Insbesondere von oben sehen Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg und Salem wie verzauberte Schneelandschaften aus.

Blicken wir also nochmals in die verschneite Bodensee-Region, bevor der Schnee schmilzt oder weggeräumt wird, wie hier am Montag in Überlingen. Der Bauhof rückt der weißen Pracht mit großem Gerät zu Leibe.

Bild: Jäckle, Reiner

Möwen nutzen den Bodensee-Reiter oft als Aussichtsplattform. Jetzt tragen Reiter und Pferd aber schwer an dem nassen Schnee.

Bild: Dirk Diestel

SÜDKURIER-Fotograf Jürgen Gundelsweiler hat vom Zeughaus auf den See hinausfotografiert.

Bild: Jürgen Gundelsweiler

Uhldingen-Mühlhofen

SÜDKURIER-Fotograf Gerhard Plessing ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit seinem Ultraleichtflugzeug in die Lüfte zu steigen. Hier sind die Pfahlbauten und der Hafen in Unteruhldingen zu sehen.

Bild: Gerhard Plessing

Leser Claus Kittsteiner zeigt den vom Schnee bedeckten Steg.

Bild: Claus Kittsteiner

Die Barrockkirche Birnau.

Bild: Gerhard Plessing

Bodenseekreis Und wieder schneit es seit Stunden: Feuerwehr und Winterdienste sind im Bodenseekreis im Dauereinsatz Das könnte Sie auch interessieren

Meersburg

Schöne Runden lassen sich derzeit auch über und in Meersburg drehen.

Bild: Gerhard Plessing

Die Haltnau ist im Winterschlaf.

Bild: Gerhard Plessing

Vom Ufer empfiehlt sich ein Spaziergang hoch zum Höhenweg. Dort war Leserin Claudia Lämmer unterwegs.

Bild: Claudia Lämmer

Salem

Der Schnee ist nicht nur perfekt, um Schneemänner zu bauen. Schneeengel und andere Figuren bieten sich ebenfalls an. In Grasbeuren hat jemand ein Herz in den Schnee gestapft oder gefahren.

Bild: Gerhard Plessing