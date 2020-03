Ein 56-jähriger Zimmermann ist am Freitagnachmittag auf einer Baustelle im Strandweg in Überlingen bei Arbeiten an einem Dachfenster circa drei Meter in die Tiefe gestürzt und noch am Wochenende seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichteten am Dienstag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Alleinbeteiligt am Unfall

Warum der Mann stürzte, sei nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es in dem Pressetext. Der 56-Jährige sei alleinbeteiligt an dem Sturz gewesen.

Der Verstorbene war als Zimmermann bei einer Firma beschäftigt, teilte die Kripo auf Nachfrage mit. Es müsse nun geklärt werden, warum der Betroffene alleinbeteiligt ins Gebäudeinnere gestürzt ist und ob die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten wurden.

Der Unfall passierte laut Polizei an einem Dachfenster auf einem Schrägdach. Der 56-Jährige sei durch dieses Fenster ins Gebäudeinnere auf den Zementestrich gestürzt.