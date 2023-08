„Nach dem Rudern geht es einem gut, auch wenn man eigentlich einen blöden Tag hatte und mies drauf war“, sagt Arthur Pilz. Er macht bei „Rudern gegen Krebs“ mit, einem Angebot des Überlinger Ruderclubs Bodan (ÜRC), und möchte den Sport und die Gemeinschaft nicht mehr missen.

Silke Rockenstein betrieb ihren Sport nach der Diagnose weiter

Ins Leben gerufen hat die Aktion Silke Rockenstein. Sie ist seit 40 Jahren Mitglied im ÜRC und selbst betroffen. Als sie 2019 die Diagnose Krebs erhielt, hat sie ihren Sport soweit es ging weiter betrieben. „Ich bin anfangs viel im Einer gerudert, so konnte ich mir das einteilen“, blickt sie zurück. Zuvor hatte sie sich mit ihrem Arzt besprochen und überwachte die Belastung mit einer Pulsuhr. Mittlerweile rudert sie wieder im Achter Regatten mit ihrem Masters-Team, so nennt man Wettkampfsportler im Erwachsenenalter.

Silke Rockenstein (Zweite von rechts) erklärt Gerlinde, Arthur und Brigitte die richtige Handhaltung beim Riemenrudern (vorne, von links). Bettina Metschel (hinten links) gibt Hilfestellung. | Bild: Sabine Busse

Es geht auch um die mentale Gesundheit

„Rudern ist eine der gesündesten Sportarten. Alle wichtigen Muskeln werden trainiert, die Gelenke geschont und die Konzentration sowie die Koordination gefördert“, erläutert Silke Rockenstein. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Förderung der mentalen Gesundheit.

Wie wichtig und hilfreich sportliche Betätigung für Krebspatienten ist, machte Professor Jürgen Michael Steinacker, Sektionsleiter Sport- und Rehabilitationsmedizin am Universitätsklinikum Ulm, im Herbst 2021 in einem Vortrag in Überlingen deutlich. Der Experte ist selbst Ruderer, hat vor Jahren eine Gruppe in Ulm gegründet und kam auf Einladung von Silke Rockenstein an den Bodensee. „Es geht darum, das Leben wieder anders einzuordnen – durch Aktivität und neue Erfahrungen – am besten gemeinsam in einem Team. Genießen Sie bewusst die schöne Welt, das Leben“, warb Steinacker für die Teilnahme.

Die Riemen sind eingelegt, jetzt kann es losgehen. Die Gruppe übt im ältesten Boot des Vereins, der Radoltus, einem über 70 Jahre altem Holzboot. | Bild: Sabine Busse

Die Worte des Mediziners aus Ulm haben Arthur Pilz überzeugt, der damals im Publikum saß und sich direkt bei „Rudern gegen Krebs“ angemeldet hat. Auch Gerlinde Hofmeyer und Brigitte Kienzler sind seit Herbst 2021 dabei und freuen sich auf jeden Freitag, wenn sie gemeinsam auf den See gehen. Beim Rudern duzt man sich, das macht die Kontaktaufnahme direkt unkompliziert. Den Dreien ist das Sporttreiben in der geschützten Gruppe wichtig, wo man sich austauschen kann, aber nicht muss. Alle drei hatten vorher keine Rudererfahrung.

Der Verein Im Jahre 2005 hat die Stiftung Leben mit Krebs das Konzept „Rudern gegen Krebs“ entwickelt, was von zahlreichen lokalen Rudervereinen und onkologischen Therapieeinrichtungen umgesetzt wird. In jedem Jahr finden bundesweit mehrere Regatten statt. Beim Überlinger Ruderclub Bodan (ÜRC) bietet Silke Rockenstein mit einem Team ehrenamtlicher Helfer „Rudern gegen Krebs“ an. Die Gruppe trifft sich immer freitags. Die Uhrzeit orientiert sich an der Jahreszeit, zurzeit gehen sie um 17.30 Uhr auf den See. Bei schlechtem Wetter trainieren die Teilnehmer im Kraftraum mit Ergometern. Das Angebot richtet sich an alle Krebspatienten vor, während und nach der Therapie. Die Teilnahme ist im ersten Jahr kostenlos. Interessenten können sich melden bei Silke Rockenstein, E-Mail: rudern-gegen-krebs@ueberlinger-ruderclub.de

Vereinsmitglieder als ehrenamtliche Betreuer

Die Betreuung der Anfänger des Kurses übernehmen ehrenamtlich Mitglieder des Vereins. Zu der Unterstützergruppe gehört auch eine Allgemeinmedizinerin und Ruderin aus dem Club, die bei Bedarf vorab einen Check-up durchführt und für die Fragen der Teilnehmer zur Verfügung steht. Mittlerweile haben rund 20 Krebsüberlebende hier rudern gelernt. Manch einer nimmt dafür sogar Anfahrten von Friedrichshafen oder Wald in kauf.

Man muss kein Muskelprotz sein

„Viele denken, wenn man rudern will, muss man ein Muskelprotz sein“, zitiert Silke Rockenstein schmunzelnd ein gängiges Vorurteil. Dabei kommt die meiste Kraft beim Rudern nicht aus den Armen, sondern den Beinen. Das hat auch Gerlinde überrascht, die sich die Bewegungsabläufe allerdings leichter vorgestellt hatte. Sie ist während der Reha in den Sport eingestiegen und möchte ihn nicht mehr missen. „Rudern fasziniert mich, gerade in der ruhigen Jahreszeit, im Winter“, sagt sie.

Beim Rudern darf der Steg nur wenig aus dem Wasser ragen, damit die Skulls oder wie in diesem Fall die Riemen auf einer Seite an Land liegen können. | Bild: Sabine Busse

Dem kann Brigitte nur beipflichten. Bewegung habe für ihr Wohlbefinden einen großen Stellenwert. Beim Rudern käme noch die mentale Wirkung dazu. „Im Winter ist man manchmal ganz allein auf dem See, das ist eine tolle Atmosphäre. Man ist ganz bei sich, vergisst alles und hört nur die Geräusche des Ruderbootes.“

Gruppenzusammenhalt hat große Bedeutung

Arthur macht es „saumäßig Spaß, bei jeder Jahreszeit.“ Ihm gefällt der Slogan „Krebs mag keine Bewegung“ besonders gut. Ihn hat schon der Ehrgeiz gepackt und er trainiert bereits das Rudern in schmaleren, anspruchsvolleren Booten. „Ich bin so gerne dabei und habe hier einen Haufen nette Leute kennengelernt. Das ist ein schöner Zusammenhalt, das hält auch unsere Gruppe zusammen“, fügt Arthur an.

Brigitte lobt das Engagement der Leute aus dem Club. „Es ist immer jemand da, der uns begleitet und uns etwas beibringt.“ Das war das Stichwort. Silke Rockenstein will ihnen heute das Riemenrudern zeigen. Im Gegensatz zum Skull-Boot, bei dem jeder Sportler mit zwei Rudern für Vortrieb sorgt, hält man den längeren Riemen mit beiden Händen und rudert jeweils nur auf einer Seite des Bootes. Das erfordert ein gutes Zusammenspiel, damit das Boot im Gleichgewicht bleibt.

Nach einer kurzen Demonstration an Land geht die Gruppe gut gelaunt aufs Wasser. Die ersten Meter sind noch etwas wackelig, weil die Bewegung ungewohnt ist und die Crew zahlreichen Schwimmern und Paddlern ausweichen muss. Doch nach wenigen Schlägen finden sie ihren Rhythmus und rudern mit stolzen Lächeln am Steg vorbei.