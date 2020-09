von Sabine Busse

Die fünf Befragten sind Benjamin Kostenbäder, der bis zu seinem Ausscheiden aus persönlichen Gründen im Oktober 2019 Vorsitzender des Gremiums war, Espen Rechtsteiner, der anschließend als Vorsitzender gewählt wurde, Fabienne Nejad, die sich um die Öffentlichkeits- und Pressearbeit gekümmert hat und im Herbst ein Studium beginnt, David Jung, seit Frühjahr Mitglied des Landesschülerbeirats und seit Juni Vorsitzender der Vertretung, sowie Victor Kliewer, der das Amt des Schriftführers innehatte.

Victor Kliewer | Bild: Sabine Busse

Victor Kliewer, 17 Jahre

Jedes einzelne Projekt, von den Podiumsdiskussionen bis zur Halloweenparty, sieht er als Erfolg ihrer Amtszeit. Als besondere Leistung bezeichnet er, „dass wir es zusammen geschafft haben, uns selber eine Struktur zu verleihen, da wir der erste Jugendgemeinderat in Überlingen sind“. Veranstaltungen, die ihn begeisterten, seien die Eisbahn-Chillouts gewesen, für deren Fortführung und Verbesserung er sich einsetzen will.

„Der Jugendgemeinderat hat mir die Politik nähergebracht. Dabei hatte ich durch die Erfolgsmomente ständig Spaß an der Sache.“ Das Gremium biete Platz, seine und die Interessen der Jugend zu vertreten. Zwar habe Politik auch etwas Langwieriges und man müsse sich bisweilen gedulden. Dafür könne man Demokratie im Kleinen erleben und viel über ihre Prozesse lernen. „Das Ergebnis ist auf kommunaler Ebene direkt spürbar.“ Egal, ob man politisch aktiv sei oder nicht, Victor Kliewer rät jedem, der Freude daran hat, Initiative zu ergreifen und mitzubestimmen, sich auf diese Erfahrung einzulassen. „Ich bin vor zwei Jahren mit dem Ziel, eine Jugend-App in Überlingen zu organisieren und zu etablieren, in den Wahlkampf getreten“, erzählt Victor Kliewer. Erreicht sei das Ziel zwar noch nicht, aber der Jugendgemeinderat habe schon wichtige Schritte unternommen und zahlreiche Gespräche mit Experten geführt. „Bis zum Ende der Legislaturperiode haben wir einiges an Vorarbeit für die Jugend-App geleistet, sodass wir die Fertigstellung an den kommenden Jugendgemeinderat übertragen können.“Jedes einzelne Projekt, von den Podiumsdiskussionen bis zur Halloweenparty, sieht er als Erfolg ihrer Amtszeit. Als besondere Leistung bezeichnet er, „dass wir es zusammen geschafft haben, uns selber eine Struktur zu verleihen, da wir der erste Jugendgemeinderat in Überlingen sind“. Veranstaltungen, die ihn begeisterten, seien die Eisbahn-Chillouts gewesen, für deren Fortführung und Verbesserung er sich einsetzen will.„Der Jugendgemeinderat hat mir die Politik nähergebracht. Dabei hatte ich durch die Erfolgsmomente ständig Spaß an der Sache.“ Das Gremium biete Platz, seine und die Interessen der Jugend zu vertreten. Zwar habe Politik auch etwas Langwieriges und man müsse sich bisweilen gedulden. Dafür könne man Demokratie im Kleinen erleben und viel über ihre Prozesse lernen. „Das Ergebnis ist auf kommunaler Ebene direkt spürbar.“ Egal, ob man politisch aktiv sei oder nicht, Victor Kliewer rät jedem, der Freude daran hat, Initiative zu ergreifen und mitzubestimmen, sich auf diese Erfahrung einzulassen.

Jugendliche leisten Pionierarbeit

Alle fünf Jugendgemeinderäte sind stolz, zu dem ersten Gremium dieser Art in Überlingen zu gehören. Damit verbunden sei in manchen Bereichen auch das Leisten von Pionierarbeit gewesen. Sie richteten sich den Raum in der Rampe ein, gaben sich eine Struktur und teilten die Aufgaben in Projektgruppen auf. Direkt zu Anfang ihrer Amtszeit organisierten sie Podiumsdiskussionen zur Europa- und Kommunalwahl sowie einen Poetry Slam.

Benjamin Kostenbäder | Bild: Benjamin Kostenbäder

Benjamin Kostenbäder, 17 Jahre Benjamin Kostenbäder ist mit dem Ziel angetreten, Überlingen attraktiver für Jugendliche zu machen und deren Interessen gegenüber der Politik zu vertreten. „Meine persönliche Vision war, ein Zentrum für Jugendliche zu schaffen. Mir wurde allerdings klar, dass sich ein solches Vorhaben nur über mehrere JGR-Generationen verteilen kann.“

In seiner Amtszeit als Vorsitzender sei es ihm wichtig gewesen, Strukturen und Arbeitsweisen zu etablieren, Projektteams einzurichten sowie Regeln für die Zusammenarbeit zu definieren. „Wir mussten als erster Jugendgemeinderat bei Null anfangen.“ Dass sich aus den Einzelpersonen ein produktives Team entwickelte, ist für ihn ein großer Erfolg.

„Mir persönlich hat es am meisten Spaß gemacht, die Gruppe zu leiten und zu sehen, wie sich die Gruppendynamik positiv verändert.“ Die Zusammenarbeit mit der Agentur, die das Logo für den Jugendgemeinderat entwickelt hat, sowie die Diskussion in der offiziellen Sitzung, seien seine persönlichen Höhepunkte gewesen, weil der JGR dadurch ein „Gesicht“ bekommen habe.

Grundsätzlich bedeuten ihm die Erfahrungen aus dieser Zeit sehr viel, weil er neue und gleichgesinnte Menschen kennenlernen und neue Freundschaft schließen konnte. „Bei der nächsten Wahl sollten Jugendliche kandidieren, weil es eine riesengroße Chance ist, sich persönlich weiterzuentwickeln und der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, auch wenn die Ergebnisse nicht unbedingt in der ersten Amtsperiode sichtbar werden.“ Wer beachte, dass Politik ein langwieriger Prozess sein kann und sich anfangs darauf konzentriere, ein gutes Team zu werden, könne innerhalb von zwei Jahren sehr viel erreichen.

Corona-Krise stoppt Vorhaben des JGR

Auch Partys wurde von dem Gremium veranstaltet. Doch dann kam Corona und die Lazy Fridays für Schüler bei der Landesgartenschau fielen genauso aus wie die geplante kreisweite Umfrage, bei der der Bedarf von Schülern in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) erhoben werden sollte. Für dieses Projekt hat der Jugendgemeinderat (JGR) eng mit dem Jugendparlament in Friedrichshafen zusammengearbeitet.

Fabienne Nejad | Bild: Sabine Busse

Fabienne Nejad, 18 Jahre

„Als erster Jugendgemeinderat hatten wir das Glück aber auch die Herausforderung, die Strukturen des Rates zu festigen.“ Besonders stolz sei sie auf

„Mein persönliches Highlight war die Podiumsdiskussion mit Kevin Kühnert, an der ich teilnehmen durfte.“ Fabienne Nejad nimmt aus der Zeit auch viele praktische Erfahrungen mit: „Wie organisiert man eine öffentliche Veranstaltung, wie funktioniert ein Gemeinderat, wer sind die Gemeinderäte und wie überzeuge ich andere von meinen Ideen?“ Negativ sei das vorzeitige Ausscheiden zweier Mitglieder gewesen, was für die anderen die Arbeitslast erhöht habe.

Jugendlichen, die etwas verändern oder sich engagieren wollen, rät sie, für den Jugendgemeinderat zu kandidieren. „Man hat tolle Chancen und Möglichkeiten, sich und seine Ideen zu verwirklichen – dies erfüllt.“ Dazu könne man für sich vieles mitnehmen, angefangen bei den praktischen Erfahrungen bis zu den Visitenkarten wichtiger Persönlichkeiten. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit zählt Fabienne Nejad das Thema ÖPNV. „Ich habe eine Gruppe zu diesem Thema beim Jugendforum geleitet, eine Initiative gemeinsam mit dem Jugendparlament Friedrichshafen gestartet und letztlich mit den ÖPNV-Verantwortlichen im Kreistag das Gespräch suchen können.“ Ein Ergebnis war die kreisweite Befragung der Jugendlichen, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste.„Als erster Jugendgemeinderat hatten wir das Glück aber auch die Herausforderung, die Strukturen des Rates zu festigen.“ Besonders stolz sei sie auf das Büro in der Rampe , das sie mühsam eingerichtet und lange um das W-Lan und die Arbeits-Tablets gerungen hätten.„Mein persönliches Highlight war die Podiumsdiskussion mit Kevin Kühnert, an der ich teilnehmen durfte.“ Fabienne Nejad nimmt aus der Zeit auch viele praktische Erfahrungen mit: „Wie organisiert man eine öffentliche Veranstaltung, wie funktioniert ein Gemeinderat, wer sind die Gemeinderäte und wie überzeuge ich andere von meinen Ideen?“ Negativ sei das vorzeitige Ausscheiden zweier Mitglieder gewesen, was für die anderen die Arbeitslast erhöht habe.Jugendlichen, die etwas verändern oder sich engagieren wollen, rät sie, für den Jugendgemeinderat zu kandidieren. „Man hat tolle Chancen und Möglichkeiten, sich und seine Ideen zu verwirklichen – dies erfüllt.“ Dazu könne man für sich vieles mitnehmen, angefangen bei den praktischen Erfahrungen bis zu den Visitenkarten wichtiger Persönlichkeiten.

Begegnungen mit Politikern und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Zu den persönlichen Höhepunkten ihrer Amtszeit zählen alle Fünf die Treffen mit Politikern wie Kevin Kühnert (SPD) oder Norbert Lammert (CDU). Sie sprechen von wertvollen Erfahrungen und haben sich ernst genommen sowie wertgeschätzt gefühlt. Espen Rechtsteiner erzählt: „Dass wir uns als erste Jugendgemeinderäte im Goldenen Buch der Stadt verewigt haben, erfüllt mich bis heute mit Ehrfurcht.“

Espen Rechtsteiner | Bild: Sabine Busse

Espen Rechtsteiner, 18 Jahre

Zu den persönlichen Höhepunkten zählt er die Podiumsdiskussionen und deren Moderation sowie die Begegnungen mit Kevin Kühnert und Norbert Lammert.

Rechtsteiner schätzt, dass er viele Erfahrungen bei der Organisation und Umsetzung von Projekten sammeln und Einblicke in die Struktur einer kommunalen Verwaltung gewinnen konnte. „Als Vorsitzender konnte ich lernen, was es heißt, Verantwortung zu tragen, ein Gremium zu koordinieren und Sitzungen im Ratssaal zu leiten.“

„Ein großes Manko ist und bleibt die fehlende Social-Media-Präsenz, die uns von der Stadt verwehrt wird.“ Für ein Gremium, das Jugendliche vertritt und erreichen wolle, sei dies unabdingbar. „Auch das abrupte Ende von Präsenzsitzungen und allen anderen Projekten durch die Corona-Pandemie verzögerte vieles und legte den Großteil unserer Pläne auf Eis.“

Die Beteiligung der Jugend an der Politik bezeichnet er als wichtig und richtig. „Denn mit den Entscheidungen, die dort gefällt werden, muss die Jugend leben.“ Ihm habe die Arbeit das Privileg und die Funktionsweise der Demokratie verdeutlicht. „Es macht großen Spaß, sich für seine Heimat zu engagieren. Es lohnt sich, denn wir, die Jugend, sind die Zukunft.“ „Die Themen ÖPNV, aktive Kommunikation zwischen JGR, Verwaltung und Jugend sowie Treffpunkte für Jugendliche in Überlingen stellte ich in meinem Wahlkampf 2018 in den Vordergrund“, erzählt Espen Rechtsteiner. Alle Themen seien angegangen worden. „ Der Ausbau des ÖPNV und die Einrichtung eines Jugendzentrums werden zentrale Ziele für die kommenden Jugendgemeinderäte bleiben.“Zu den persönlichen Höhepunkten zählt er die Podiumsdiskussionen und deren Moderation sowie die Begegnungen mit Kevin Kühnert und Norbert Lammert.Rechtsteiner schätzt, dass er viele Erfahrungen bei der Organisation und Umsetzung von Projekten sammeln und Einblicke in die Struktur einer kommunalen Verwaltung gewinnen konnte. „Als Vorsitzender konnte ich lernen, was es heißt, Verantwortung zu tragen, ein Gremium zu koordinieren und Sitzungen im Ratssaal zu leiten.“„Ein großes Manko ist und bleibt die fehlende Social-Media-Präsenz, die uns von der Stadt verwehrt wird.“ Für ein Gremium, das Jugendliche vertritt und erreichen wolle, sei dies unabdingbar. „Auch das abrupte Ende von Präsenzsitzungen und allen anderen Projekten durch die Corona-Pandemie verzögerte vieles und legte den Großteil unserer Pläne auf Eis.“Die Beteiligung der Jugend an der Politik bezeichnet er als wichtig und richtig. „Denn mit den Entscheidungen, die dort gefällt werden, muss die Jugend leben.“ Ihm habe die Arbeit das Privileg und die Funktionsweise der Demokratie verdeutlicht. „Es macht großen Spaß, sich für seine Heimat zu engagieren. Es lohnt sich, denn wir, die Jugend, sind die Zukunft.“

Noch bis zum 9. Oktober 2020 können sich Bewerber für den zweiten Überlinger Jugendgemeinderat als Kandidat melden. Die Wahlen finden im November nach den Herbstferien statt.