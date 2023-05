Die Bilder sind wie ein Spiegel der Künstlerin: Sie sind frisch, farbig, flippig. Die großformatigen Arbeiten von Barbara Muhr zeigen zugleich das enorme Selbstbewusstsein der jungen Kreativen und sind ebenso tiefgründig wie ihre Schöpferin. Die Werke der jungen Bodenseekreis-Preisträgerin, die bis zum 2. Juli in der Städtischen Galerie Fähnle zu sehen sind, strotzen vor intensiven Farben, sie enthalten neben wuchtigen Elementen oft filigrane Details, die man erst entdecken muss. Insbesondere da sie trotz einer ersten möglichen plakativen Wirkung zahlreiche literarische, religiöse und mythologische Bezüge haben.

„Wir sind in der heutigen Zeit angekommen“, sagt Hansjörg Straub vom Fähnle-Förderkreis in seiner Begrüßung zur Vernissage, in der er kurz die moderne und unkonventionelle Interpretation bekannter Themen angesprochen hatte. Enorm seien die Vielseitigkeit und das große Repertoire an Fähigkeiten der jungen Künstlerin. Sie beherrsche die Porträtmalerei ebenso wie verschiedene Drucktechniken, realistische Darstellungen kombiniere sie mit abstrakter werdenden Elementen.

„Ambivalenz, Kontrast und Anarchie“ nannte Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer in ihrer Laudatio als Begriffe, die ihr beim Blick auf das Werk der 33-jährigen Künstlerin spontan einfielen. Gekennzeichnet sei es durch eine „widersprüchliche Mischung aus Punk und Mythos, aus brav und rebellisch, aus schwarz und bunt, aus genau und skizzenhaft, aus Aufbegehren und Angepasstsein“.

Diese Ambivalenz glaubte Niederhofer auch in der Person selbst in gewisser Weise wiederzuerkennen: Hier die flippige Künstlerin, die am liebsten Schwarz trage, aber auch mal Leder und Pelz mit Nieten und Tattoos, dort die seriöse Kunsthistorikerin mit einer vielschichtigen Vorgeschichte.

Schließlich ist Barbara Muhr ausgebildete Lehrerin für Kunsterziehung und Englisch, studierte dann Bildende Kunst und ästhetische Erziehung, im Anschluss Kunstgeschichte. Fünf Jahre war die Niederbayerin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität Regensburg, um 2021 als Wissenschaftliche Volontärin an das Institut Mathildenhöhe in Darmstadt zu wechseln.

Als „Aufbegehren im Atelier“ interpretierte die Laudatorin die expressive Malweise Barbara Muhrs, in der sich bisweilen auch „Wut und innere Erregung“ entlade. Ein eher „traditioneller“ Zugang löse sich bald auf, werde zerstört beziehungsweise „in das Heute transzendiert“. So entstehe eine extreme Gemengelage, die unter anderem bunt, knallig und brutal wirke.

Werk spiegelt heutige Welt

Insofern spiegle das Werk auch die heutige Welt der zunehmenden Inszenierung wider, die Welt von Instagram und TikTok. Mit diesem Lebensgefühl konfrontiere die Künstlerin alte Mythen und Geschichten. Am eindrücklichsten werde dies an der Verkündigungsszene, die man heute nicht mehr traditionell darstellen könne. Eine allseits bekannte „wunderschöne Szene“ sei nicht intendiert, die Interpretation breche mit gewohnten Sehweisen.

Zwar sei die Galerie traditionell dem Werk von Hans Fähnle gewidmet, betonte Ulrike Niederhofer. Doch man wolle auch neuerer Kunst eine Plattform geben. „Einer Kunst, die das Lebensgefühl einer jüngeren Generation repräsentiert.“