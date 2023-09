Kaum ein Tag in den vergangenen 28 Jahren ist vergangen, an dem Maryna Perschel nicht an Überlingen und den Bodensee dachte. „Ich habe sogar davon geträumt. Und tief in mir wusste ich: irgendwann werde ich hier leben“, sagt sie. Und damit sollte sie wohl recht behalten, denn nun ist ihr Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.

Seit einem halben Jahr lebt die 40-Jährige mit ihren beiden Söhnen und ihrem Mann in Überlingen. „Wir haben lange gesucht, viele Wohnungen angeschaut und schließlich die richtige gefunden. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Es ist perfekt“, erzählt Perschel und strahlt.

Maryna Perschel mit ihrem Mann Erwin in Meersburg am Bodensee. | Bild: Maryna Perschel

1995 als Tschernobyl-Kind in Überlingen

Zum ersten Mal war die zweifache Mutter 1995 in Überlingen, damals als sogenanntes Tschernobyl-Kind. So hießen die blassen, unterernährten Mädchen und Jungen, die 1986 von der Reaktorkatastrophe betroffen waren und zwischen 1992 und 2007 nach Überlingen kamen. Mehrere Wochen konnten sie sich am Bodensee erholen.

Der Tag, an dem Maryna Perschels Traum begann, war der 23. Mai 1995. Wolfgang Schindele (rechts) empfing die Kindergruppe aus Kiew mit dem Akkordeon vor den Seeschulen. Die damals zwölfjährge Maryna Kolesnik ist das große Mädchen im leuchtend rosaroten Pulli. | Bild: Dirk Diestel

Überlignen Für das "Tschernobyl-Kind" Maryna ist Überlingen der Beginn ihres Märchens Das könnte Sie auch interessieren

Aus der Trostlosigkeit des Spätsozialismus empfand die damals Zwölfjährige Maryna Überlingen als Paradies, als einen eigentlich surrealen Traum. „Die Menschen lebten hier so schön, sie hatten so viel“, erinnert sie sich. „Umso verrückter, dass ich jetzt das große Glück habe und auch hier wohnen darf. Das ist einfach Schicksal.“

Maryna Perschel vorne in rosa-gestreifter Jacke mit einigen weiteren Tschernobyl-Kindern 1995 in Überlingen. | Bild: Privat/Maryna Perschel

Die Zeit am Bodensee in ihrer Kindheit hat Maryna Perschel über die Jahre hinweg immer als „wunderschön“ in Erinnerung behalten. Ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr dabei das Ehepaar Schindele. „Wolfgang Schindele und seine Frau haben damals viel für mich und für die anderen Kinder getan. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt die 40-Jährige rückblickend.

Ein Gruppenbild der Tschernobyl-Kinder in Überlingen 1995, darunter auch Maryna Perschel (oberste Reihe, sechste von links). | Bild: SK-Archiv

Wolfgang Schindele, von dem Maryna Perschel in höchsten Tönen spricht, starb 2017. Er ist vielen Überlingern durch seine Menschlichkeit in Erinnerung geblieben – nicht nur, weil er sich mit ganzem Herzen für die Tschernobyl-Kinder einsetzte und ein großer Unterstützer dieser Aktion in Überlingen war. Schindele war auch Ehrenbürger der Überlinger Partnerstadt Bad Schandau und bekam für sein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Zur Person Maryna Perschel ist 40 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Kiew, Ukraine. Nachdem sie zunächst einige Jahre lang mit ihrer Familie bei Stuttgart lebte, ist sie im März mit ihren beiden Söhnen (neun und elf Jahre alt) und ihrem Mann nach Überlingen gezogen. Hier arbeitet sie als Eventmanagerin im Parkhotel. In ihrer Freizeit geht Perschel gerne mit Familie und Freunden an den See. Oft bekommt sie auch Besuch aus Stuttgart, „weil es am Bodensee so schön ist“. Aufruf: Wer war für die Tschernobyl-Kinder da? Maryna Perschel, ehemals Kolesnik, erinnert sich mit Freude an ihre Zeit in Überlingen als Tschernobyl-Kind im Jahr 1995. Sie weiß, dass es damals viele Helfer und Familien gab, die sich um die Gastkinder gekümmert haben – zum Beispiel die Familie Schindele. Gerne würde sie weitere Helfer ausfindig machen. Wer Interesse an einem persönlichen Austausch hat, kann sich per Mail bei Maryna Perschel melden unter marynaperschel@googlemail.com Hilfe für die Ukraine Seit acht Jahren organisiert Maryna Perschel gemeinnützige Projekte für Menschen in der Ukraine, zum Beispiel die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Außerdem sammelt sie regelmäßig Kleidung und schickt sie in die Ukraine. Perschel erklärt: „Die Menschen dort haben im Krieg teilweise alles verloren. Ich versuche, von Deutschland aus zu helfen.“ Wer sich Maryna Perschel anschließen und die Menschen in der Ukraine unterstützen möchte, kann sich per Mail an sie wenden.

Jeden Tag ist Maryna Perschel am Bodensee unterwegs. „Ich liebe den See und schätze es sehr, dass wir hier eine so tolle Heimat gefunden haben“, sagt sie. | Bild: Maryna Perschel

Tränen aus Dankbarkeit

Seitdem Maryna Perschel das erste Mal in Überlingen war, sind 28 Jahre vergangen. Und auch heute noch bezeichnet sie die Stadt als „traumhaft, egal, in welche Richtung man schaut“. Ihre ganze Familie habe sich in den wenigen Monaten am See bereits gut eingelebt. „Wir haben nette Nachbarn, wir helfen uns gegenseitig. Mein älterer Sohn spielt im Fußballverein und mein Kleinster hat Freunde an der Grundschule gefunden. Wir fühlen uns alle sehr wohl“, sagt Perschel.

Oft, so beschreibt die 40-Jährige, kommen ihr einfach die Tränen. Aus purer Dankbarkeit. „Ich genieße jeden Moment hier am See so sehr. Wenn wir am Minigolf schwimmen gehen oder wenn ich alleine einen Spaziergang Richtung Nußdorf mache, wenn ich im Parkhotel bei der Arbeit bin oder auch einfach nur doch die Stadt schlendere.“

Überlingen/Kiew „Meine Mutter möchte in Kiew bleiben“: Wie Ukrainerin Maryna Perschel die aktuelle Situation erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Jüngerer Bruder kämpft in der Ukraine

Für Maryna Perschel ist das Leben in Überlingen gerade perfekt, so wie es ist. Auf der anderen Seite sind da aber Bilder in ihrem Kopf. Schreckliche Bilder aus ihrem Heimatland, der Ukraine. Es sind Bilder vom Krieg. Ihr jüngerer Bruder ist noch immer dort. Er kämpft. An vorderster Front. Tag für Tag.

„Meine Mutter ist mittlerweile auch am Bodensee, in Stockach. Sie weint fast jeden Tag wegen meinem Bruder. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann“, sagt Perschel langsam und schluckt. Sie weiß von einigen Menschen aus ihrem Umfeld, die seit Kriegsbeginn gestorben sind, beispielsweise sei der Mann ihrer Cousine im Krieg gefallen.

„Klar haben wir uns irgendwie an die Situation gewöhnt. Anfangs konnte ich nicht schlafen, nicht essen. Jetzt gehört es dazu“, sagt sie ehrlich, ergänzt aber: „Das heißt nicht, dass ich damit klarkomme.“

Maryna Perschel (von rechts) mit ihrer Mutter Olga Kolesnik und Sohn Darius in Überlingen. | Bild: Maryna Perschel

Maryna Perschel hofft von ganzem Herzen, dass der Krieg irgendwann vorbei ist. Und dass sie ihrem Bruder dann helfen kann. Darauf bereitet sich die 40-Jährige schon jetzt vor, indem sie Bücher liest, die sich um die deutsche Nachkriegszeit und psychische Kriegsschäden drehen. „Wer so lange Zeit im Krieg kämpft, wie mein Bruder, dem muss man danach helfen“, ist sie sich sicher. „Ich werde alles tun, damit er irgendwie damit leben kann.“